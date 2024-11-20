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這裡也有「比佛利山」成加州外遷戶熱門地

洛杉磯訊
亞利桑那州Maricopa縣的天堂谷（Paradise Valley）市，被譽為「亞利桑那州的比佛利山」。（天堂谷商會）
亞利桑那州Maricopa縣的天堂谷（Paradise Valley）市，被譽為「亞利桑那州的比佛利山」。（天堂谷商會）

加州地大物博、環境宜人，但是近年來的高房價、物價和稅收導致一些加州人外遷。據統計，近幾年搬至亞利桑那州（Arizona）的加州人越來越多，甚至出現了「亞利桑那州的比佛利山」，成為不少加州外遷戶的熱門地。

福克斯新聞網援引StorageCafe的一篇統計報告稱，加州人外遷的五大熱門州分別為：德州、亞州、華盛頓州、佛州以及內華達州。雖然德州目前仍是加州人最熱門的搬遷地，但近幾年亞利桑那州大鳳凰城（Phoenix）地區越來越受歡迎。過去十年，有約63萬人從加州搬往亞利桑那州，平均每天173人。該州有強勁的經濟，特別是科技和醫療領域特別吸引年輕人。據統計，遷入該州的加州人中，有26%和20%分別為千禧世代和Z世代（Gen Zers）。

除此之外，亞利桑那州也有風景優美、氣候宜人的城市，例如位於Maricopa縣的天堂谷（Paradise Valley），被稱為「亞利桑那州的比佛利山」。在福克斯新聞採訪中，該市市長Jerry Bein-Willner認為，該市良好的治安環境、友善的市民、優美的風景等都是吸引外州人前來居住的因素。Jerry Bein-Willner表示，雖然該市房價並沒有特別低，但低廉的房產稅可以中和其房價。他說，搬入當地的居民中不乏名人。

StorageCafe的這篇報告中稱，在新搬入亞利桑那州的人群中，有46%的人在第一年買到了房子。南加州的洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣、橙縣、河濱縣、聖地牙哥縣均有民眾搬至亞利桑那州的大鳳凰城地區。總體而言，在亞利桑那州購置一套房比在加州便宜36萬元。

在北加州，遷入亞利桑那州的居民也呈上漲趨勢，並且他們在該州的選擇更多元。數據顯示，他們搬入該州後，在月租和生活開銷方面都有大幅度下降。例如，從北加聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）遷往亞利桑那州的Pima縣後，月租可省1648元。

這份報告中顯示，加州人遷入亞利桑那州的目的地還包括La Paz縣， Mohave縣 以及Yuma縣。

加州 房價 比佛利山

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