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感恩節火雞 SoFi體育場免費送

洛杉磯訊
英格伍市將在SoFi體育場舉辦第十屆年度火雞贈品活動。（洛杉磯食物銀行官網截圖）
英格伍市將在SoFi體育場舉辦第十屆年度火雞贈品活動。（洛杉磯食物銀行官網截圖）

感恩節前夕，南加州英格伍市(Inglewood)在SoFi體育場舉辦第十屆年度火雞贈品活動。

該活動於11月20日（周三）上午9點在好萊塢公園（ Hollywood Park）拉開序幕，以310萬平方尺的SoFi體育場為中心。該市正在與洛杉磯地區食物銀行、洛杉磯公羊隊和洛杉磯閃電隊合作發放贈品。

英格伍市長James T. Butts表示，這是一年中互相表達感激和回饋的時候。

「像感恩節、聖誕節這樣的日子，我們會照顧那些因某種原因而生活拮据的人們，這就是為什麼與SoFi體育場合作在感恩節贈送10000多隻火雞非常重要」，Butts說。

當人們到達活動現場時，會有工作人員將火雞、成箱的農產品和飲料裝到你的汽車上。這一切都歸功於 Don Lee Farms、百事可樂（PepsiCo）和Melissa's Produce的捐贈。

感恩節火雞贈品是一項得來速活動，參與者必須提前註冊才能收到物品。過去四年在好萊塢公園舉辦的活動報名人數每年都爆滿。

如果你正在尋找火雞贈品或今年有需要，請造訪lafoodbank.org的食品儲藏室（Food Pantry）頁面。

洛杉磯 好萊塢 加州

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