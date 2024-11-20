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內陸怪男鑽入天花板動彈不得 醫院設施受損約5000元

聖伯納汀諾訊
男子卡在天花板空調系統中。（厄浦蘭市警方提供）
男子卡在天花板空調系統中。（厄浦蘭市警方提供）

據KTLA電視台報導。南加州內陸聖安東尼奧醫院（San Antonio Regional Hospital）近日發生一起離奇事件。一名疑似受藥物影響的男子18日晚爬進醫院天花板，被困無法脫身，並導致醫院損失超過5000美元。

據報導，這起事件發生在聖伯納汀諾縣厄浦蘭市（Upland）。18日晚約9時，市警局接獲聖安東尼奧醫院報警，指一名可疑男子破壞急診室天花板後鑽入天花板內部。根據警方進一步調查，該男子是一名臨時到醫院求醫的病患，監控錄像顯示他進入洗手間後再也沒有出來。

警員到達事發醫院。由於天花板內空間狹窄且布滿電線、水管和空調管線，警察無法直接找到該男子。經過使用桿式攝像機檢查，發現男子被卡在一個大型空調裝置上，被鋼樑夾住，身處黑暗中，無法自行脫身。

在男子主動與警員對話並承認自己被困後，聖伯納汀諾縣消防局人員隨即趕到現場救援。經過近一小時的努力，消防員成功將男子從天花板和空調設備中解救出來。

警方表示，此事件導致天花板、電路和空調系統損失超過5000美元。該男子隨後因嚴重破壞罪被逮捕押送當地拘押中心。警方未透露該男子姓名，該案仍在進一步調查中。

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