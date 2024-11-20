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國會45區選舉戲劇性轉折 陳德瑞反超朴銀珠

記者啟鉻／橙縣即時報導
加州45選區國會議員選舉戲劇性轉折，挑戰者陳德瑞（右）反超朴銀珠。（資料圖）
加州45選區國會議員選舉戲劇性轉折，挑戰者陳德瑞（右）反超朴銀珠。（資料圖）

2024年11月5日美國大選投票，橙縣45選區國會議員選舉由於競爭最激烈，頗為引人注目，該選區由民主黨籍越裔參選人陳德瑞（Derek Tran，譯音）挑戰現任共和黨籍韓裔朴銀珠（Michelle Steel）。兩人最初得票差距很大，但陳德瑞急起直追反超對手。對此部分華人表示，朴銀珠在選舉中使用抹紅、抹黑攻擊競爭對手，引起選民不滿，且已失效。

截至11月18日（周一）午後5時的計票結果，來自加州州務卿辦公室統計，雖然在第45國會選區，民主黨籍挑戰者陳瑞德與共和黨籍朴銀珠各自獲50%選票，大致平分秋色，但陳德瑞以102票領先對手。而在11月5日開票日當晚朴銀珠領先對手陳德瑞1萬1000票。這次陳德瑞小幅反超，且有繼續領先擴大趨勢。

兩年前，美國中期選舉中，同樣競選45選區國會議員，民主黨籍台裔參選人陳介飛（Jay Chen）挑戰共和黨籍參選人朴銀珠，遭到對手抹紅，稱陳介飛曾在擔任學區教委時推動以「孔子課堂」命名的中文教學，試圖利用這一點將陳介飛與中國及共產主義聯繫起來。當時南加部分華人支持者力挺陳介飛，組團到朴銀珠競選總部抗議「抹紅」。陳介飛也對媒體表示，他父母來自台灣，而對手攻擊他是共產主義者，是試圖煽動反亞裔情緒！

陳介飛目前擔任聖安東尼山學院（Mt.SAC）理事，在本次選舉中獲得選民支持順利連任。他表示，朴銀珠將用於新冠疫情紓困資金挪作它用，腐敗行為終於有了報應。橙縣已經準備好翻開新的一頁。相信陳德瑞將會贏得這次45選區國會議員選舉，且成為一名出色的國會議員。自己很自豪一直支持他競選活動，也期待他的領導。

洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮表示，雖然在國會45選區國會議員選舉中，共和黨籍參選人朴銀珠是有很大機會的，因為她是現任，但她使用負面攻擊對手，上次是攻擊對手陳介飛，這次是攻擊對手陳德瑞，部分選民開始反感。且該選區民主黨支持者也比較多，還有不少是越南裔選民，所以現在陳德瑞反超對手是必然的，希望他能夠繼續領先，直到最終贏得選舉。

南加州新僑僑領李社潮指出，兩年前中期選舉，在看電視時，忽然跳出朴銀珠「抹紅」對手陳介飛的競選廣告，印象深刻，也很關注。2024年選舉，朴銀珠也是抹黑對手。在競選中採取這種攻擊手段，編造事實，這種方式不會得到選民認可，效果也不好。現在陳德瑞反超，說明朴銀珠採取的攻擊手段已經失效。

民主黨 共和黨 加州

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