內陸幫派自墨西哥輸入毒品獲刑15年

河濱市一名街頭幫派分子販毒獲刑。示意圖。（警方提供）

據KTLA電視台報導，南加內陸河濱市一名街頭幫派頭目，因協助領導一個販毒團夥從墨西哥 及美國國內供應商購買大量冰毒（meth），並走私到內陸帝國（Inland Empire）獲刑15年。

據聯邦司法部 發布的新聞稿，被告57歲的羅德里格斯（Javier Rodriguez）於2024年3月18日認罪，包括八項重罪，於18日晚被判刑。調查人員發現，被告與同夥至少從2020年4月至2020年8月期間，從墨西哥、洛杉磯縣和河濱縣的供應商購買數磅冰毒進行交易。

聯邦司法部表示，「檢察官稱，羅德里格斯還在他母親的住所販賣毒品 。」

被告在2021年被逮捕。自今年三月認罪以來一直被關押在聯邦拘留所。他認罪罪名包括：一項販運及持有意圖販賣冰毒的陰謀罪；一項走私冰毒陰謀罪；三項持有冰毒待交易的罪名；一項重罪犯持有彈藥罪；以及兩項試圖進行國際洗錢的罪名。

聯邦司法部指出，對羅德里格斯的調查是針對所在幫派團伙Casa Blanca Rifa幫派犯罪活動調查的一部分，該團夥與河濱及周邊地區的毒品交易和多個暴力事件有關聯。

據報導，在這次調查中，警方查獲了超過150磅的冰毒以及3萬1035美元的現鈔。聯邦司法部並表示，羅德里格斯是該案件中第16名也是最後一名獲刑的被告。