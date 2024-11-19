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南加遊樂園「太陽旋轉」停擺 22人困半空2小時

橙縣訊
樂慈百利坊遊樂設施故障，22名遊客被困在空中超過兩個小時。（ABC)
樂慈百利坊遊樂設施故障，22名遊客被困在空中超過兩個小時。（ABC)

南加普安那公園（Buena Park）知名主題樂園樂慈百利坊（Knott's Berry Farm）18日發生驚悚意外，遊樂設施「太陽旋轉」（Sol Spin）突然在運行中故障，導致22名遊客被困在空中超過兩個小時，讓人心驚膽戰。

根據ABC 7報導，事故發生時，設施剛開始運行，遊客被翻轉至多方向並升至六層樓高的空中時，機械突然停擺。14歲的受困者Yandel Espinoza回憶道，「剛旋轉了兩圈，當我們到達最高點時，設施突然停止運轉，我們就被困在上面，開始驚慌，感覺自己要死了。」

所幸，所有受困的遊客都未被卡在倒掛的位置，但Yandel的13歲堂弟Jaedyn Cannon表示，「我們被困在一個奇怪的角度，有點像是側著身子懸空。」

經過約兩個半小時，園區技術人員成功將22名受困遊客全部救下。一些人被救下時需攙扶離開，另有部分被用輪椅推走。雖無人重傷，但樂慈百利坊發言人表示，為謹慎起見，兩名女性遊客被送往醫院檢查，具體情況尚不清楚。

目前，尚無法確定是什麼原因導致設施在運行中突然停擺。樂園僅表示，「太陽旋轉」在運行過程中遭遇技術問題，導致設施中途停擺。

根據樂園的介紹，「太陽旋轉」是一款高速旋轉的遊樂設施，能同時以三個方向翻轉，並將乘客送至六層樓高的空中，帶來極限刺激的體驗。

樂慈百利坊 南加 中超

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