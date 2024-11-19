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山獅橙縣社區覓食 竟被家犬趕上樹

橙縣訊
一隻山獅竟被家犬趕上樹。（托斯汀警局）
一隻山獅竟被家犬趕上樹。（托斯汀警局）

橙縣消防局及野生動物保護組織近日在托斯汀市（Tustin）居民區救下一隻爬上樹的加州山獅（California Mountain Lion），據了解，這隻山獅居然是被家犬趕上樹的。

托斯汀市（Tustin）警局在X上發佈消息，18日（周一），有一隻山獅踱步進該市一戶人家的院子。據那家人回憶，他們將狗放出來，看到狗追著一隻「貓」，「貓」被追上了樹。但他們走近一看，這是一隻加州山獅。

之後橙縣消防局抵達山獅所在的Irvine Boulevard及Holt Avenue附近，幫助野生動物管理局（Fish & Wildlife）工作人員將山獅從樹上救下來。橙縣消防局在X上稱，「為了動物和急救人員的安全，山獅先被注射了鎮定劑，再被移下來。野生動物管理局的生物學家們再對其進行看護，準備將其運走。這隻山獅先是到了處理中心，再被放生到遠離人類居住區的野外。」

根據相關部門發布的視頻，這隻山獅上半身抓住樹枝，後腿在空著懸浮，不斷蹬腿。視頻中，山獅被救下來後躺在毯子上，四肢被纏上線圈，有數位專家觀察它的身體狀況。視頻最後，山獅被工作人員抬走。

橙縣消防局對此表示，「這種事不常發生，我們很高興配合野生動物管理局提供相關服務。今天的事件也提醒我們，當遇到野生動物，要給它們空間，打電話給合適的政府部門是對人類和動物最好的處理方式。」

托斯汀警局表示，這隻山獅最終被放歸Cleveland 國家森林。

這隻山獅被注射鎮定劑後運走。（托斯汀警局）
這隻山獅被注射鎮定劑後運走。（托斯汀警局）
一隻山獅出現在橙縣居民家院子中。（托斯汀警局）
一隻山獅出現在橙縣居民家院子中。（托斯汀警局）
一隻山獅竟被家犬趕上樹。（托斯汀警局）
一隻山獅竟被家犬趕上樹。（托斯汀警局）
一隻山獅出現在橙縣居民家院子中。（托斯汀警局）
一隻山獅出現在橙縣居民家院子中。（托斯汀警局）

橙縣 加州 Boulevard

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