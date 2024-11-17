好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

The Daily Meal報導，無論是切片備餐、撕碎放入墨西哥 玉米餅或沙拉中，還是在離開停車場前，迫不及待地撕起一隻雞腿，許多人每次到好市多 （Costco），總會順手拿走一隻價格僅4.99美元的烤雞。為何該款烤雞總能保持低價？主要是好市多自行擁有一座位於內布拉斯加州 （Nebraska）東部，耗資4億4000萬元興建的家禽農場與處理廠，並與Lincoln Premium Poultry合作生產。

由於這項投資，好市多能控制飼養肉雞數量，及肉雞長大後的處理方式。透過自行處理雞肉，好市多免去了市場上供應鏈問題，有效地控管成本。

儘管好市多雞肉養殖供應系統每年替公司提供1億隻雞，但這僅佔其銷售總量的40%，其餘的雞隻仍需從市場上購買，再加上該零售店長期堅持一隻烤雞4.99美元的價位，顯然無法靠該商品賺取巨額利潤。

事實上，這些烤雞扮演的角色是「引流商品」。2015年該店前首席財務長Richard Galanti曾向西亞圖時報（Seattle Times）透露，為維持低價，公司每年可能在該商品上虧損高達3000萬至4000萬美元。

儘管並非主要直接收入來源，但好市多烤雞是種吸引顧客上門的誘人策略，許多顧客每周到好市多購物，前往熟食區的路上，總會經過電子產品、三磅半的餡餅，甚至桶裝酒類等商品區，當空腹購物時，這些額外商品都可能不知不覺放入購物車內。