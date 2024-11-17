洛城派對變槍案現場 3名青少年死亡 民宅被燒毀

蘭卡斯特民宅致命槍擊，奪走三名青少年的生命。（KTLA電視台截圖）

洛杉磯縣羚羊谷（Antelope Valley）日前發生一起致命槍擊 事件，一夜之間奪走三名青少年的生命，案發現場的一棟民宅也被縱火 焚燒。據稱，當時房子里正在舉辦派對，受害者都是家庭成員。

綜合KTLA5、CBS等媒體報導，洛縣 警局11月16日發布公告，淩晨1時27分，蘭卡斯特（Lancaster） North Tabler Avenue 44500號街區接到槍擊事件報警，警察立即趕到現場處理。

洛縣消防局Randy Perry指出，消防員趕到現場時看到濃煙滾滾，大火正在燃燒。著火房屋內發現五名受害者，其中三人被警察救出，另兩人則被消防員救出，五人中有四人遭受槍傷。第五名沒有受傷的女孩躲在房間里，因為擔心自己的生命安全，於是撥打911報警電話。

警方指出，三名受害者當場死亡，醫護人員將第四人送往醫院搶救，目前傷勢危急。當局稱，受害者三男一女都是「20多歲的年輕人」，並指出所有受害者、以及一名十幾歲的女孩都是家庭成員，當晚正在舉行派對。案發地視頻顯示，現場當時十分混亂，急救人員匆忙將擔架上的受害者搬到救護車。

Perry表示，這場大火約十分鐘後被撲滅，並補充說，一名嫌疑人已被拘留，但沒有提供嫌犯更多信息。警局稱，尚不確定嫌疑人是否已被捕或在逃、或是死傷者中的一員。案發後，警探和消防局縱火案調查員在該地區搜尋證據，並詢問當時不在場的幾名住戶，包括一些青少年。