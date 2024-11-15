我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

橙縣首創免費手術中心 等候名單3000病患

洛杉磯訊
美國首座專為無保險患者提供服務的免費手術中心將於明年2月在橙縣啟用，改善弱勢族群的醫療可及性。（取材至abc7電視台）
美國首座專為無保險患者提供服務的免費手術中心將於明年2月在橙縣啟用，改善弱勢族群的醫療可及性。（取材至abc7電視台）

位於橙市的蘭斯托納克（Lestonnac）免費診所近日獲得湯普森家族基金會（Thompson Family Foundation）400萬美元贊助，籌建一座4000平方英尺的先進手術中心，預計於明年2月正式投入服務，成為美國首個專為無保險患者服務的免費手術中心。

蘭斯托納克診所執行長葛柏（Edward Gerber）表示，這座手術中心將挽救無數生命，並透露目前已有近3000名病患在等候名單上。他指出，作為曾經的病患，他對診所等候室的焦慮情緒深有體會，也理解貧困家庭在醫療費用與日常開支之間掙扎的無奈。該診所自1979年成立以來，持續為經濟弱勢族群提供免費的基礎醫療、牙科及眼科服務。新手術中心將進一步擴大服務範疇，計畫初期提供包括大腸鏡檢查、內視鏡檢查、脂肪瘤切除及疝氣修補等小型手術，並視需求逐步增加其他醫療項目。

目前已有數十名醫師承諾參與義診服務，其中包括Dr. Nitin Shah，他表示，能夠為陌生病患提供無私的幫助是自 己最大的快樂與成就。葛柏還提到，儘管湯普森家族基金會的捐款是一大助力，手術中心仍需要更多社會捐助。他希望這項創舉能成為全美其他免費診所的典範，為弱勢族群提供更高品質的醫療服務。他強調，雖然建設手術中心需要投入龐大資金，但診所深信這將為患者帶來重大且深遠的正面影響。

據悉，該手術中心計畫於明年1月舉行開幕典禮，並於2月正式接診。蘭斯托納克診所期待透過這項創新服務，幫助更多經濟弱勢的民眾擁有健康且有保障的生活。

保險 醫療費

上一則

專挑女性下手 洛縣三起劫車案嫌犯落網

下一則

川普上任 中國留學生就業堪憂？業內人士指點迷津

延伸閱讀

「你最好留在這」柯瑞對話湯普森 真情流露互動有趣

「你最好留在這」柯瑞對話湯普森 真情流露互動有趣
「最好留在這」柯瑞怒噴湯普森的這句垃圾話 火了

「最好留在這」柯瑞怒噴湯普森的這句垃圾話 火了
NBA／湯普森「只想贏球」不後悔離開勇士

NBA／湯普森「只想贏球」不後悔離開勇士
NBA／柯瑞轟37分 比「睡覺」手勢送湯普森和獨行俠

NBA／柯瑞轟37分 比「睡覺」手勢送湯普森和獨行俠
NBA／勇士下戰碰獨行俠 柯瑞坦言：還沒準備好面對湯普森

NBA／勇士下戰碰獨行俠 柯瑞坦言：還沒準備好面對湯普森
NBA／湯普森緊追柯瑞再創3分球紀錄 獨行俠仍不敵火箭

NBA／湯普森緊追柯瑞再創3分球紀錄 獨行俠仍不敵火箭

熱門新聞

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30
南加州年輕創業者Steven Guo。（取自Steven Guo Instagram）

華裔大學「差生」 創建多家電商 年入近200萬

2024-11-09 01:20
Amazon的自助退貨機。（Amazon網站）

為何零售業敢推「退錢免退貨」 消費者要小心業者這招

2024-11-10 19:30

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計

照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計
投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大

投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息