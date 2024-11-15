專挑女性下手 洛縣三起劫車案嫌犯落網
洛杉磯縣林肯岡（Lincoln Heights）連續發生三起搶車未遂案，嫌犯專挑女性下手，洛杉磯警局11月14日（周四）宣布，一名涉案男子已被逮捕；一小時後警方在霍倫貝克分局（Hollenbeck Station）召開記者會，公布案情細節。
據辦案人員透露，三起劫車事件都發生在11月9日上午 10 點 30 分至下午 5 點之間，所有這些事件都被監視器拍了下來，位於林肯岡和博伊岡。第一起案件發生在北百老匯（North Broadway）3200街區，第二起發生在下午1時50分，地點在北百老匯2100街區，第三起則在下午4時55分，地點位於查韋斯大道（East Cesar Chavez Avenue）2900街區。更令人震驚的是，其中兩起案件的女性受害者當時都有孩童在場。
警方調閱監視器發現，嫌犯作案手法如出一轍，通常在加油站或停車場物色目標，先與女性受害者簡短交談，隨後突然強行闖入駕駛座企圖搶車。其中兩名女性奮力反抗，成功阻止了嫌犯；但在第三起案件中，嫌犯動作更加凶狠，直接將一名女駕駛拖出車外施暴，幸好有路人見狀立即上前制止，嫌犯隨即騎著一輛銀色自行車逃離現場。雖然受害者都受到不同程度的驚嚇，但所幸三起案件均未造成嚴重傷亡。
警方在周三已將49歲、有暴力犯罪前科的拉托爾（Maurice Latorre）列為本案通緝要犯。洛杉磯警局呼籲民眾，若知悉任何與本案相關的線索，可撥打霍倫貝克分局偵緝組電話323-342-8981；或透過滅罪熱線800-222-TIPS提供匿名情報。
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