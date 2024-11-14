我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

找上BMW設計 加州過夜列車連普通車廂都有衛浴套房

編譯胡立宗／即時報導
Dreamstar Lines列車的外部預想圖。（取自Dreamstar Lines網頁）
Dreamstar Lines列車的外部預想圖。（取自Dreamstar Lines網頁）

連通洛杉磯與舊金山的過夜列車Dreamstar Lines近日決定與BMW Group旗下的Designworks合作，為各等車廂進行內裝設計，目標是結合舒適與優雅的尊貴享受。

頭等車廂將配置附有臥室與衛浴的套房；普通車廂則有標準座位與臥房，也含衛浴；餐車則有酒吧與開放式座位。如果一切順利，最快2025年夏季就能成行。

Dreamstar Lines指出，過夜列車的構想源自於客機、汽車與巴士等傳統交通方式的失敗，因為它們無法解決過度壅擠的交通樞紐、中轉、車輛老化、不便、緊迫與服務有限等等的問題。

乘客只有改搭Dreamstar才能不必煩惱這些問題，而且不僅可以減少難以入睡的問題，還能在旅途中享受不受打擾的睡眠。

Dreamstar在2024年4月已經與Union Pacific Railroad談妥，可以在南加與舊金山之間使用後者的軌道。

Dreamstar還必須與Caltrain與Metrolink達成協議。Caltrain負責舊金山半島與聖他克拉拉谷的通勤路線；Metrolink則負責洛縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾、范杜拉與聖地牙哥縣的通勤路線。

舊金山 洛縣 南加

上一則

月薪最高1.6萬元+遠距上班 加州政府這些職缺在等你

延伸閱讀

月薪最高1.6萬元+遠距上班 加州政府這些職缺在等你

月薪最高1.6萬元+遠距上班 加州政府這些職缺在等你
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
舊金山將取消1.4萬停車位 居民盼無人車解決停車難

舊金山將取消1.4萬停車位 居民盼無人車解決停車難
「殺豬盤」騙7300萬元 再利用加密貨幣洗錢 加州中國公民認罪

「殺豬盤」騙7300萬元 再利用加密貨幣洗錢 加州中國公民認罪
加州全保獲州政1.6億資注 健保保戶享更多福利 即起接受註冊

加州全保獲州政1.6億資注 健保保戶享更多福利 即起接受註冊
房價增長放緩 加州Q3多數地區購房能力改善

房價增長放緩 加州Q3多數地區購房能力改善

熱門新聞

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
近期，南加內陸一城市的站街女愈來愈多，成為街頭獨特的景象。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱袒胸露臀引客 南加這華人區站街女超狂

2024-11-07 19:52
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
南加州年輕創業者Steven Guo。（取自Steven Guo Instagram）

華裔大學「差生」 創建多家電商 年入近200萬

2024-11-09 01:20
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋