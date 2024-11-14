你的理財顧問若出現這四種狀況 不要猶豫另謀高能

好的理財規劃顧問會先查看諮詢者的稅表。（NBC電視台畫面）

洛杉磯NBC 4電視台報導，若因財務問題感到壓力，尋求專業人士建議並無壞處，不少認證理財規劃顧問（certified financial planners ，CFP）指出，民眾在選擇金融專業人士時需注意「四個危險信號，與一個值得信賴的綠燈。」

危險信號一：理財顧問主導對話

若潛在的理財顧問主導對話，不讓諮詢者發言，意味著他們可能不斷吹噓自己成就，或推銷「一刀切」解決方案。密西根州理財規畫顧問兼Ametrine Wealth創辦人亞當斯 （Carla Adams）表示，「您該尋求一位積極聆聽、了解您需求及想實現的目標的理財顧問。」消費者可試著從是否充分聆聽，是否提出深思熟慮開放式問題等方式，辨別所交談的理財顧問是否符合需求。

危險信號二：不透明的收費方式

理財顧問應清楚解釋收費結構。亞當斯說，若費用不明確，或聲稱不收費，那麼該顧問可能會推薦帶佣金的產品。北卡羅來納州Cadence Wealth Partners CFP 威廉斯（Sean Williams）表示，若有人聲稱提供免費財務規劃是警訊，他們總需要某種方式賺取報酬，這很可能來自產品銷售，如共同基金或保險，但不一定符合本身財務需求。

危險信號三：不透明的背景與資格

選擇理財顧問前，可先進行簡單的背景調查。金融監管機構提供一個名為BrokerCheck的免費搜尋工具，查詢理財顧問職業經歷與執照，是否有監管問題，違規紀錄等。此舉也能確保理財顧問證照的真實性。不同的專業資格認證，如理財規劃顧問（CFP）和特許財務分析師（chartered financial analysts，CFA）都需通過不同考試，這些通常被視為業界的金標準，可透過監管機構驗證其資格。

危險信號四：不信任顧問

若對理財顧問缺乏信任，或直覺認為他們不適任，則諮詢者可直接放棄。可以彼此間的互動進行判斷，如他們是否願意提供資訊？是否能以簡單易懂的方式解釋複雜的財務概念？康乃狄克州Siena Private Wealth CFP 羅斯坦（Marisa Rothstein）說，與適合的顧問開會後，會感到自信且知情，而非困惑不安。若顧問使用艱澀的專業術語，或拒絕解釋細節，可能是試圖讓諮詢者產生依賴感。

值得信賴的綠色信號：顧問要求查看報稅表

麻州Coromandel Wealth Strategies創辦人兼CFP加賴迪（George Gagliardi）表示，「不查看報稅 表就進行財務規劃，就像醫師未經診斷就開處方藥一樣。」

南卡羅來納州Mariner Wealth Advisors的CFP勞倫斯（Ashton Lawrence）補充，若一位理財顧問給出相同的建議或產品，並非對不同人量身定製規劃，這便是警訊。