麥唐諾宣誓就職洛杉磯市第59任警察局長

洛杉磯市長貝斯（右三）出席了新任洛市警局局長麥唐諾（右一）宣誓就職儀式。（市長辦公室）

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）於11月14日（周四）出席了洛市警局（LAPD）局長麥唐諾（Jim McDonnell）的宣誓就職儀式，洛杉磯市議會上周通過了該項任命。

貝斯致辭稱：「今天是洛杉磯值得慶祝的一天，我們在此正式任命麥唐諾為第59任洛杉磯市警察局局長，為本市公共安全開啟了一個嶄新且令人振奮的篇章。作為市長，我的首要任務就是保護人民安全，而改善洛杉磯的安全需要改革。」貝斯表示，麥唐諾局長上任僅一週，便已積極投入工作，包括與警員和社區成員見面，著手壯大並強化洛杉磯市警察局的建設，加強與社區的關係等。她強調，「麥唐諾是洛杉磯歷史上唯一的具備本地區三大執法機構高層領導經驗的人才。我們深信他將帶領洛杉磯準備迎接世界杯、奧運 會和未來的種種挑戰。」

貝斯對LAPD代理局長崔明哲（Dominic Choi）在過去六個月的工作給予了肯定和感謝，同時感謝了警察委員會、市議會公共安全委員會主任Monica Rodriguez，以及全體洛杉磯市議會成員的審慎決策。貝斯稱：「最重要的是，我要感謝所有警局的警員。過去幾個月，我走訪了全市近20個警局站點，與許多警員見面。你們表達了需要一位具備經驗、能夠實現讓城市更安全的領袖的心願。現在，他來了。」