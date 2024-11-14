假扮熊攻擊豪車 南加4男騙保超14萬

加州保險局人員申請了搜查令並上門調查，果然在嫌疑人家中發現了據信用於僞裝詐騙的老熊服裝和手持爪子。（加州保險廳）

老熊攻擊汽車也能成為保險 詐騙手法？洛杉磯 四名居民本周被捕並面臨保險欺詐重罪起訴。他們數月前分別向保險公司提出賠償申請，理由是他們的豪車不幸遭到老熊攻擊和破壞，損失慘重。因為四人理賠故事如出一轍，引起保險公司察覺，目前均被指控保險詐欺和共謀罪。

本周被捕的四名嫌疑人包括26歲的Ruben Tamrazian、39歲的Ararat Chirkinian、32歲的Vahe Muradkhanyan，三人均來自格蘭岱爾，39歲的Alfiya Zuckerman則來自Valley Village。

一名車主今年1月告訴他的保險公司，他的一輛2010年的勞斯萊斯古思特豪車，在箭頭湖地區被一隻老熊闖入，造成了汽車內部嚴重損壞。車主甚至主動向保險公司提供了事件的影片片段，一個毛茸茸的動物在車內翻滾，貌似極具破壞性。車主隨後向保險公司提出保險賠償。

這個少有的索賠理由引起了保險公司的好奇，也導致了加州 保險廳展開調查。經過對車主提供的影片的技術分析，調查人員確定這隻熊其實是一個穿著熊服的人。為了確認真熊還是假熊，保險廳還專門請來了加州魚類和野生動物局的一位生物學家識別。該專家審查了這段視頻後得出同樣結論，「顯然是一個穿著熊服的人」。

於是加州保險廳人員申請了搜查令並上門調查，果然在嫌疑人家中發現了據信用於僞裝詐騙的老熊服裝和手持爪子。

加州保險廳表示，幾乎在相同時間和地點，以相同理由申報汽車保險理賠的還有另外兩起被熊攻擊事件，另外兩名車主分別報告一輛2015年梅賽德斯G63 AMG和一輛2022年梅賽德斯 E350也分別遭到老熊攻擊和破壞，車主也同樣將類似的錄像視頻提供給了保險公司。

這些如出一轍的欺詐手法很快引起了保險公司的警惕，並且迅速調查，騙局很快破局。四名嫌疑人被指控向保險公司詐騙超過14萬1000美元。

聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室目前準備對三案提出起訴。