我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

石塊砸死一只鳥 南加男子入獄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
這只被石頭擊中的大白鷺因傷重死亡。（KTLA5電視台）
這只被石頭擊中的大白鷺因傷重死亡。（KTLA5電視台）

南加內陸聖伯納汀諾（San Bernardino）最近發生一起殺鳥案件，36歲的洛杉磯縣男子向一隻大白鷺（Great Egret）扔石頭，導致這隻鳥受重傷後死亡，肇事者被捕入獄。有華人說「在中國打死一隻鳥很尋常，在美國還會坐牢，無法想像」；但也有華人認為，按照當地法律理應嚴懲。

根據KTLA5報導，這起涉嫌虐待動物的行為發生在10月23日，位於內陸克雷斯特萊恩（Crestline）的格雷戈里湖（Lake Gregory）附近。目擊者Kaylyn Donica用手機視頻記錄這一事件，她指出，當時正和朋友在附近釣魚，發現兩名男子向湖中的鴨子扔石頭，於是大喊試圖制止他們。

Donica敘述當時的情形，其中一名男子站起來說，「看，這里有一只鶴（crane）」，Donica馬上拿起手機開始拍攝對方的行為。視頻顯示，現年36歲的克萊蒙特（Claremont）居民Jeremy Jansen向這只白色的大鳥投擲石塊，後被證實是一只大白鷺；緊接著，男子第二次嘗試擊中這隻鳥，並將其打入水中。隨後，同行的第三名男子將這隻鳥從水中撈出來，帶著它走向草地，並觀察白鷺受傷的翅膀。

目睹這樣的行為，Donica表示非常震驚、憤怒。據悉，這只大白鷺之後因重傷死亡。野生動物專家事後證實，這只鳥被當地人稱為Arthur，經常光顧這個地區很受歡迎，人們非常喜歡它。聖伯納汀諾縣警局調查人員，根據現場視頻、以及目擊者的證詞逮捕了嫌疑男子Jansen，他因虐待動物和殺死一隻非狩獵鳥類，已被關進西谷拘留中心（West Valley Detention Center）。

對於這起事件，華人有不同看法。有人認為，因為打死一只鳥被關進監獄，懲罰過於嚴厲，無法接受，並指出類似行為在中國非常普遍；一些華人則表示，中美兩國法律、文化習俗不同，美國特別重視保護野生動物，應入鄉隨俗，尊重並融入當地文化。移民洛杉磯20多年的Steven 李特別指出，「美國鄰居愛管閒事，很有社會責任心，看到不法行為就會報警，這也是不同中國的文化背景。」

不少剛移民到美國的華人，看到公園的野鴨、野雞，經常有抓捕的沖動。曾有一位洛杉磯華人大媽甚至想抓野鴨燉湯給孫子吃，殊不知這樣的行為已經嚴重觸犯當地法律，將會面臨嚴重的刑罰。

不少剛移民美國的華人，看到野鴨、野雞，經常有抓捕沖動。（記者邵敏／攝影）
不少剛移民美國的華人，看到野鴨、野雞，經常有抓捕沖動。（記者邵敏／攝影）
男子殺死一隻大白鷺，現已被捕入獄。（KTLA5電視台）
男子殺死一隻大白鷺，現已被捕入獄。（KTLA5電視台）

華人 洛杉磯 移民

上一則

洛杉磯少女搭Uber上學 慘遭冒牌司機在高中外強暴

下一則

華人女婿謝利接任太平洋交響樂團音樂總監

延伸閱讀

洛杉磯少女搭Uber上學 慘遭冒牌司機在高中外強暴

洛杉磯少女搭Uber上學 慘遭冒牌司機在高中外強暴
無人計程車Waymo洛城全面開放 24小時都能叫車

無人計程車Waymo洛城全面開放 24小時都能叫車
常玉逾20幅限量畫作洛杉磯首展 免費參觀

常玉逾20幅限量畫作洛杉磯首展 免費參觀
洛杉磯縣天普市凌晨槍案1死1傷 警方全力緝兇

洛杉磯縣天普市凌晨槍案1死1傷 警方全力緝兇
洛杉磯知名連鎖超市槍擊 1死1傷

洛杉磯知名連鎖超市槍擊 1死1傷
洛杉磯加快庇護城市立法 應對川普遣返移民政策

洛杉磯加快庇護城市立法 應對川普遣返移民政策

熱門新聞

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

2024-11-08 01:16
近期，南加內陸一城市的站街女愈來愈多，成為街頭獨特的景象。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱袒胸露臀引客 南加這華人區站街女超狂

2024-11-07 19:52
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
南加州年輕創業者Steven Guo。（取自Steven Guo Instagram）

華裔大學「差生」 創建多家電商 年入近200萬

2024-11-09 01:20
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋