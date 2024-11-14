洛杉磯少女搭Uber上學 慘遭冒牌司機在高中外強暴

Uber在該事件後發表聲明。（KTLA）

洛杉磯 縣South Gate的一位15歲少女近日經歷了一次可怕的打車體驗，在坐Uber上學的途中慘遭性侵。據悉嫌犯是一名19歲的男子，聲稱自己是用了家庭成員的身分開車。

10月23日，受害人的母親艾絲黛拉 (Estella) 訂購了Uber拼車服務送女兒上學，之後便發生了這起可怕的、創傷性的磨難。根據受害者的說法，這名男子在受害人上車後，進入後座並在南門高中（South Gate High School.）外對她實施了性侵，過程持續幾分鐘。

艾絲黛拉在接受採訪時表示：「該男子抓住女兒的脖子，將她按在座位上，並拉下她的褲子。」她補充道，她注意到乘車時間比平時要長，而且已經過了女兒的下車時間，而且她的女兒沒有回覆電話或簡訊。

在經歷了性侵後，這名高中二年級的學生打電話給她的姐姐。艾絲黛拉說，「我的女兒稱，她在Uber車裡發生了非常糟糕的事情，她解釋說，這個人把她鎖在車裡無法打開車門。他太重了，她推不開他。」

艾絲黛拉表示，該男子並不是註冊司機，而是冒充他人。她補充，她知道這輛車的車牌和顏色，還有一張司機的照片，她詢問女兒「是這個人嗎？」，女兒表示否認。據受害者說法，該司機說用的是他哥哥的帳戶，她不知道這個人的名字。

洛杉磯學校警局調查人員追蹤到嫌疑人後，嫌犯隨即承認了犯罪行為，但聲稱這起事件是雙方自願的。目前嫌疑人身分尚未確定，但已被逮捕並可能面臨多項指控，包括強姦罪。

在該事件發生後，Uber隨即發布了一份聲明，「該司機的行為令人震驚，Uber 平台上沒有罪犯的容身之處。我們非常嚴肅地對待此類舉報，並立即取消了該司機對平台的訪問權限。我們有一個專職團隊一直在協助執法部門進行調查。」

至於艾絲黛拉，她說她對讓自己十幾歲的女兒信任Uber感到非常內疚，她希望Uber能為其他乘客增加保障。「應該有一個指紋或其他人臉辨識系統，」她說。 「他們應該建立一個系統，讓進入車內的人知道他們很安全。」

根據警方最新消息，該案19歲嫌疑人在不認罪的第二天被釋放，目前已獲保釋。