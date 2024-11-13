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跨國加密貨幣洗錢超7300萬 1中國男子認罪

洛杉磯訊
李達仁的護照頁（截自刑事訴狀）
李達仁的護照頁（截自刑事訴狀）

41歲的中國男子李達仁（Daren Li，音譯）於12日承認一項串謀洗錢罪名。他擁有中國與聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）雙重國籍，長期居住於中國、柬埔寨與阿拉伯聯合大公國，為加密貨幣（cryptocurrency）投資詐騙的非法收益洗錢。

根據法院文件，李達仁承認與他人合作，通過加密貨幣詐騙從受害者處獲得資金，並利用加密訊息服務與共犯聯繫，進行跨國洗錢。他指示共犯在美國以空殼公司名義開設銀行帳戶，並監控受害資金的國際匯款及加密貨幣轉換流程。李與共犯利用他們控制的金融帳戶接收受害者資金，將之轉換為泰達幣（Tether/USDT，一種價值與美元掛鉤的穩定幣stablecoin），再分發至其控制的加密貨幣錢包中。

李達仁承認，他和共犯控制的銀行帳戶共接收至少7360萬美元的受害者資金，其中5980萬美元來自美國空殼公司，這些公司大多設於加州中區，專門用於洗錢。據起訴書，本案還有另一名主謀，為38歲中國籍男子張義成（Yicheng Zhang，音譯），居住於天普市（Temple City），已於今年5月16日被捕。

美國司法部刑事司首席副助理檢察長Nicole M. Argentieri表示：「李達仁與共犯利用空殼公司與國際帳戶網絡，將受害者的加密貨幣投資詐騙資金洗白。儘管他身在國外，司法部仍可將他繩之以法。」

李達仁於今年4月12日在亞特蘭大國際機場被捕，隨後被押送至洛杉磯。美國地方法官R. Gary Klausner定於2025年3月3日進行量刑聽證，屆時李達仁將面臨最高20年聯邦監禁刑期。

此案由美國特勤局（US Secret Service）全球調查行動中心調查，並得到了國土安全部、海關及邊境保護局（CBP）等多個國內外機構的支持。

如果知情加密貨幣投資詐欺的受害者，請向www.IC3.gov舉報。在投訴中請提及「Pig Butchering」（殺豬盤）。在報告中包含盡可能多的信息，包括投資平台名稱、加密貨幣地址、銀行帳戶資訊以及涉嫌詐騙者的姓名和聯絡資訊。保留與詐騙者的所有通訊副本以及金融交易記錄。

罪犯利用加密訊息應用程式Telegram聯絡（截自刑事訴狀）
罪犯利用加密訊息應用程式Telegram聯絡（截自刑事訴狀）

貨幣 投資 司法部

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