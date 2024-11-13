橙縣Brea Olinda高中受威脅13日關閉

Brea Olinda高中發出停課關校通知。（學區官網）

南加州 橙縣一所高中因遭到來自社交媒體上流傳的「未指明威脅」（unspecified threat）於13日暫時關閉，目前校方正積極配合警方調查威脅來源，尋找相關信息，同時呼籲公眾協助。

據KTLA電視台報導，受到威脅的是布瑞亞 奧林達高中（Brea Olinda High School）。根據校方13日向家長發出的通知，校方於12日（周二）晚上首次接獲威脅消息，內容在社交媒體上擴散，還包含兩把槍的圖片，並附有文字「注意明天，@bohs」。

校方與學區 立即將此威脅信息報警給當地執法部門，警方隨即展開調查。該高中在聲明中強調，「確保學生、教職員及社區的安全與福祉是學校的最高優先事項。」聲明還指出，「作為預防措施，由於該威脅無法立即確認是否真實，校方決定取消原定於11月13日在校區舉行的所有課程和學校活動。」

布瑞亞奧林達聯合學區的其它學校未受到該威脅波及，但校方提醒家長、學生及教職員，將在包括受威脅高中在內的所有校區增加執法人員巡邏，以確保安全。

警方還呼籲，任何了解該事件的人，請致電警局提供線索，電話714-990-7911。此外，每所學校皆設有專屬的「短信舉報熱線」，布瑞亞奧林達高中的舉報熱線為 401-542-2287，所有通過此方式提交的資訊均將保密處理。

校方進一步表示，關於布瑞亞奧林達高中重新開放的進一步消息，將通過學區的官方溝通渠道通知家長和學生。