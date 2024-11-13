感恩節火雞套餐 五大超市拚優惠

感恩節將至，各大超市紛紛推出火雞套餐優惠促銷。（示意圖取自Pexels）

感恩節將至，各大超市紛紛推出火雞套餐促銷，琳瑯滿目該如何選擇？本報為讀者整理了五大超市的感恩節火雞優惠，便利準備節日盛宴。

Costco 限時優惠16美元 僅限網購

Costco於11月4日至11月15日期間，在其網路平台推出限時減免，每隻火雞優惠16美元。 Costco冷凍火雞每隻重量約為15-17磅，由Quality Ethnic Foods供應，獲「100% Hand Zabiha Halal」清真認證，不含抗生素。

Target 四人套餐 比去年更優惠

Target今年推出超值感恩節四人餐，價格僅為20美元，比去年還便宜5美元。Target特別強調，今年的火雞每磅價格較去年便宜20%。套裝包括：重達10磅預處理冷凍火雞(Good & Gather Premium Basted Young Turkey)；褐皮馬鈴薯5磅；Del Monte青豆14.5盎司； Campbell's奶油菇濃湯10.5盎司；Ocean Spray果凍蔓越莓醬14盎司；Stove Top火雞混合餡6盎司；Heinz家常風味烤火雞肉汁12盎司。

Walmart感恩大餐四種選擇 人均低於7美元

與其他超市不同，Walmart推出的感恩節套餐按人數計算，分為4位、8位、16位及24位四種不同檔位，價格分別為47.35美元（含半隻火雞）、50.17（含1隻火雞）美元、66.40美元（含2隻火雞）及82.63美元（含3隻火雞）。除火雞外，套裝還包括新鮮蔬菜、罐裝配菜、麵包、甜點、調料等20多種食品。

ALDI推出47美元大餐 共10人享用

ALDI推出近年來最具競爭力的感恩節套餐，供10人享用，只需47美元。這份套餐包含16-22磅的Butterball冷凍火雞、玉米麵包餡填料、肉汁、起司通心粉、蘑菇湯罐頭、南瓜泥、雞湯、麵包、烤派皮、各類新鮮蔬菜和蔬菜罐頭共23種食材，品類豐富。消費者無需使用優惠券或會員卡就能輕鬆購買。套餐優惠至11月27日結束。

Trader Joe's 三種火雞即將登場

Trader Joe's的火雞將於11月14日登場，三種選擇分別有機雛火雞（Organic Young Turkey）每磅3.99美元、鹽水醃製雛火雞（Brined Young Turkey）每磅2.49美元、格拉特潔淨處理雛火雞（Glatt Kosher Young Turkey）每磅3.49美元。此外，Trader Joe's還推出了一系列感恩節特別零食和配料，包括感恩節餡料調味薯片和爆米花。對於火雞烹飪新手，可透過Trader Joe's視頻學習https://www.youtube.com/watch?v=LjxvUV6lpRo&t=41s烤火雞秘方。