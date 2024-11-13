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華婦助迷途兒童回家 險被誤認誘拐

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
熱心女子幫助迷路兒童，因未立即報警險被誤會誘拐，律師提醒行善須依法行事。（讀者提供）
熱心女子幫助迷路兒童，因未立即報警險被誤會誘拐，律師提醒行善須依法行事。（讀者提供）

「現在連助人都要提防被設局！」一名熱心腸的七旬華裔婦女Kim日前在協助迷途男童後，竟險被誤認為誘拐犯。事後經社區義警提醒，現今不法分子可能利用兒童設局，讓助人者誤觸法網；Kim也呼籲大眾在助人時需防範可能的風險。

Kim感嘆，每個人的內心深處都有一顆善良的種子，但在當今社會，因為詐騙手法層出不窮，讓人行善也可能受騙。當時正在社區巡邏的Kim，發現一名約十歲的華裔男童在她家附近徘徊，神情驚慌，面對詢問只會搖頭點頭，甚至痛哭。Kim見狀，隨即帶著男童到附近幾戶華人家庭詢問，試圖尋找其家人，但一無所獲。

在束手無策之下，Kim將男童帶到自家車庫，並立即報警求助。事後向社區義警請教時，義警不僅肯定了她的警覺性，更指出她採取了兩項關鍵的自保措施：一是請鄰居作證男童確實是在她家門口迷失；二是沒有將男童帶入屋內，避免遭到不實指控。「當時我擔心報警會讓孩子被社工帶走，與父母分離，所以想先自行處理，」Kim表示，「但義警提醒我，現在有不法分子會利用小孩設局，再以綁架罪名勒索。」這番話讓Kim恍然大悟，原來連行善都必須與時俱進。

這次經歷讓Kim深刻體認到，雖然不能放棄行善，但助人方式必須調整。她現在經常參加警方和社區會議，學習正確的助人之道。儘管年屆古稀，Kim仍然懷抱著讓社區更和諧團結的夢想。她表示會繼續關心社區，選擇在熟悉的範圍內行善，並與警方及鄰居保持密切聯繫。社區義警也向Kim強調，現今社會詐騙手法推陳出新，善心人士更需要謹慎。他建議民眾在助人時，除了保持警覺，也要懂得保護自己。畢竟，唯有確保自身安全，才能持續發揮愛心，讓社會更加溫暖。

洛杉磯知名律師劉龍珠就此事件進行了分析，他表示，出於善心幫助他人值得肯定，但不按規定程序處理可能會引起誤會，甚至觸犯法律。他解釋，根據加州法律，民眾在遇到迷路兒童或任何可疑情況時，應立即報警處理，而非自行帶回家。警方需要第一時間記錄事件，這不僅能保護孩子，也能保護好心人免於被懷疑。

劉龍珠進一步說明，在美國，涉及兒童的案件往往受到極高關注，任何與兒童相關的罪名，如誘拐或拐賣，均屬重罪。因此，他建議民眾在遇到類似情況時，應優先採取以下措施：首先，立即報警，並提供完整的事件細節；其次，避免單獨接觸孩子，並在確保安全的前提下尋求其他見證人，確保行為透明化；最後，記錄現場情況，保留證據，以證明自己的行為合法且正當。他進一步強調，類似的誤會雖屬少數，但仍可能對無辜人士造成極大困擾。他呼籲民眾在遇到緊急情況時，務必以法律為依歸，妥善處理。「好心做壞事並不一定能得到法律保護，了解並遵守法律程序才是最安全的選擇。」他補充說。

迷路小朋友因語言不通和冷漠表現，引發警方對女子的誤解和調查。（讀者提供）
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