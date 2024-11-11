南加凱瑟心理健康工作者 11日開始新一輪罷工

凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente） 精神保健工作者，11日開啟新一輪罷工。圖為此前罷工圖片。（美聯社/Damian Dorvaganes）

凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente） 精神保健工作者，11日開啟新一輪罷工 。勞資雙方在退休 福利與工資提升等方面的拉鋸持續。凱瑟醫療集團放出口風，本周不會與工會談判。

工會表示，凱瑟醫院精神保健工作者以及洛杉磯地區的精神病患護工本輪罷工，將持續到15日。計劃在洛杉磯、聖地牙哥、河濱市等21個凱瑟醫院舉行。罷工人員每天上午8時至下午2時，將在醫院附近舉行游行集會。

凱瑟醫療集團11日表示，他們已做好準備，確保病患在罷工期間得到繼續治療和良好照顧。「凱瑟醫療集團有足夠實力應對這次罷工，本周不會安排談判會議」。

護工工會稱，本次罷工的關鍵問題，是凱瑟醫療集團不願為南加 將近2400名心理健康專業人員提供與北加州一樣的病人照護時間。此外，勞資雙方在精神保健工作者工資水平和退休福利方面的認知，也存在較大落差。

凱瑟表示，在這個困難時期，醫療集團的目標始終不變，希望與工會達成協議；但與此同時，凱瑟強調不會同意將精神治療師的每周非臨床照護時間，減少到現在的將近50%，因為這樣做的結果，是每個月將有多達1萬5000名急診病患的服務受到影響。此外，凱瑟表示，他們願意向員工支付高於市場價格10%的工資，但現在精神治療師則要求高出市場水平18%。這比他們的南加同行工資水平高出40%以上，凱瑟不會同意這份新合同。

工會稱，受此次罷工影響的工人包括心理學家、社工、精神科護理師、成癮醫學顧問、有執照臨床諮商師以及婚姻與家庭治療師。