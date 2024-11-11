南加多地購房負擔能力有所改善 更多人買得起房

2024年第三季度，南加多地住房負擔能力較上一季度有所改善。（記者邵敏／攝影）

最新數據顯示，2024年第三季度，南加多地住房負擔能力，較上季有所改善，更多人可以買得起價格位於房價 中位數附近的房屋。盡管數據顯示的情況略有改善，但實際上對當地多數工薪家庭而言，房價仍然較高，每月需支付的房貸超過收入。

據City News Service報導，加州 房地產經紀人協會（California Association of Realtors，CAR）日前宣布，洛杉磯市的住房負擔能力，比上一季度略有改善，但洛縣買得起房子的購房者數量，則在減少。數據顯示，今年第三季11%的洛縣家庭，有能力購買94萬7480美元的房價中位數房屋，低於今年第二季度的13%，與去年第三季度的11%持平。

報告稱，購買洛縣中等價位房屋，家庭最低年收入需要達到23萬7600美元，才能負擔每月5940美元的房貸，其中包括本金、利息和稅款，房貸為30年期固定利率抵押貸款 ，利率為6.63%。但在洛杉磯都會區，今年第三季度，15%的家庭有能力購買82萬7000美元的中等價位房屋，高於去年第三季度的14%，也高於今年第二季度的13%。不過家庭最低年收入需要達到20萬7600美元，才能支付每月房貸5190美元。

CAR指出，橙縣是加州房價最難以負擔的地方之一。今年第三季度12%的家庭，有能力購買139萬美元的中等價位房屋，高於去年第四季度的11%，與今年第二季度的比例相同。報告稱，購買橙縣中等價位房屋，最低家庭年收入需達到35萬800美元，才能支付每月8770美元的貸款。

根據該協會數據，河濱縣今年第三季度，21%的家庭有能力購買63萬5000美元的中等價位房屋，比去年第三季度的19%有所改善，也高於今年第二季度的18%。報告稱，購買河濱縣中等價位房屋，家庭最低年收入需要達到15萬9200美元，才能支付每月3980美元的貸款。

CAR還分析內陸帝國的數據，報告稱，今年第三季度，22%的內陸帝國家庭有能力購買59萬美元的中位價房屋，高於去年第三季度和今年第二季度的20%。家庭最低年收入需要達到14萬8000美元，房貸月供3700美元。