洛城「最貴」豪宅 降價近一億掛牌求售

「Casa Encantada」占地超過8英畝。（Realtors.com)

位於洛杉磯市貝萊爾（Bel-Air）社區的知名豪宅「Casa Encantada」於2023年6月首度上市，2億5000萬美元的售價曾引發熱議，成為當時全美最貴的待售房產。然而，這座豪宅在去年冬季降至1億9500萬美元後，近日再次調降至1億6500萬美元，比最初上市價減少8500萬美元。該豪宅曾兩度創下美國私人住宅的最高售價紀錄。

這座占地超過8英畝的莊園位於貝萊爾鄉村俱樂部的高爾夫球場旁，因其豪華規模和名人歷史而聞名。該莊園於1938年由俄羅斯著名建築師多萊納（James E. Dolena）設計，由Hilda Boldt Weber委託建造。Weber是一位繼承大筆遺產的寡婦，於1936年購買此地，並花費200多萬美元興建這座新古典風格的裝飾藝術夢幻住宅。豪宅設計風格融合了現代幾何美學，擁有大理石地板、豪華家具以及超過60間房間，包括傭人宿舍和地下三間保險庫，處處彰顯奢華。

然而，Weber最終因無法負擔房屋維護費用，於1950年以僅22萬5000美元的價格將這處房產賣給酒店巨頭希爾頓（Conrad Hilton），後者將這裡命名為「Casa Encantada」，並在此居住至1978年過世。

1980年，都樂食品公司（Dole Food Products）退休 董事長默多克（David Murdock）以1240萬美元購得這座莊園，並將其命名為「Bellagio House」。2000年，該房產再次易手，億萬富翁、電信業先驅溫尼克（Gary Winnick）以9400萬美元購得，創下當時美國私人住宅最高成交價紀錄。

溫尼克夫婦在擁有這棟豪宅期間，曾投資 數千萬美元進行大規模修復和重建，歷時兩年完工，每日有超過250位工匠參與。修復完成後，溫尼克夫婦於2019年以2億2500萬美元的價格首次掛牌出售該房產，但最終未能成功售出。溫尼克先生2023年去世後，溫尼克遺孀以2億5000萬美元將該房產重新掛牌，卻一直未能成交。

「Casa Encantada」地處私密的高架半島上，四周圍牆和大門將其包圍，前方為一座停車庭院，中心有一座水泉。主入口為華麗的新古典主義風格門廊，進入後是雙層挑高大廳，擁有14呎高的天花板，豪宅內部占地4萬平方呎，共七間臥室和20間浴室，包含一座配備電影放映功能的泳池館。

該物業的私密性極高，兩側無鄰居，並坐落於連接高爾夫球場兩個球洞的地下隧道上方，可俯瞰城市、山脈與海洋的迷人景致。由園藝設計師珀迪（Benjamin Purdy）設計的花園區，擁有玫瑰、香草和熱帶植物，配有60呎長的瓷磚泳池、理想的南北向網球場、以及適合戶外活動和休閒的運動場地。

Compass地產經紀Josh Flagg表示，「Casa Encantada」是美國最頂級的住宅之一。如果在2017年，這房子可能早已賣出，但目前市場上買家對於超過1億美元的房產需求並不多。