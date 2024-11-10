為何零售業敢推「退錢免退貨」 消費者要小心業者這招

Amazon的自助退貨機。（Amazon網站）

福斯新聞台FOX News報導，線上購物的退貨政策正在悄悄轉變，因為銷售量愈來愈大、成本增加與勞務昂貴，一件20元的T恤回收可能要花30元，還不如買家不退貨、賣家直接退款。美國土生土長的Amazon 、Walmart、Target 如此，連中國出口的Shein與Temu亦復如此。

稱為「Returnless Refund」（退錢免退貨）的方式，一般適用於退貨開銷過高，以及已開封的單次用品，如塑膠吸管，因為就算收回也很難再賣，不如交給消費者處理。貓狗用品也是，平台多半請消費者直接捐贈給流浪動物中心。

不過Returnless Refund還是有審核機制的，只是消費者不知道罷了。替Walmart等業者把關的goTRG公司，其執行長Sender Shamiss就說，程式會依照這名客人的消費模式與退貨紀錄，判斷客人是不是惡意的退款詐騙，通過後再計算運費等成本，最後得出該不該退錢免退貨。

專家也告訴福斯新聞台，Returnless Refund整體來說的比例並不高，不過也有些消費者說，一些高價商品也會有退錢免退貨的情況。不過，店家或平台也不會特別宣傳退錢免退貨，免得引發大規模的退貨詐騙。

以Amazon來說，這套辦法已經行之有年，並在2024年8月推廣至第三方賣家，一般來說，低於75元的物品都能退錢免退貨。Amazon先前的聲明指出，少量的退錢免退貨對消費者來說也是種便利，消費者反應也都不錯。

美聯社報導，Amazon很明確的適用範圍是，貨品直接由中國出貨到美國的，都能適用退錢免退貨原則。不過，Amazon還是會持續稽查，以免產生消費糾紛，或退貨詐騙。

另一個零售巨頭Walmart則是在2024年1月宣布，線上購物的客人，價格低於門檻的商品，也能享有退錢免退貨的優惠，但各廠商願不願意配合，則交由他們自行決定。

中國外銷的電商平台Shein與Temu表示，它們對於小額訂單也採取退錢免退貨原則。Target、購物網Overstock、寵物 用品Chewy也採用此一策略。Wayfair據稱也實施退錢免退貨，但對福斯新聞台這次的詢問沒有回覆。

退錢免退貨的主流化源自於新冠時期的消費習慣變化，愈來愈多人使用線上購物，不喜歡或不適用再原樣退回，業者當然也歡迎，只是運費愈來愈貴，免費回收成為一大負擔，因此才會出現小額商品退錢免退貨的趨勢。

然而，避免過度退貨的商家也有，H&M、Zara、J. Crew等服飾品牌2023年開始收取退貨費，其他業者則縮短猶豫期。部分網路商店，如加拿大的Ssense則打算將經常退貨的人踢出平台。

不過一些店家仍持樂觀態度，不比對退貨紀錄，因為他們認為，買最多的客人，往往也是最常退貨的，這些「生財退貨客」經常是保留的比退貨的多很多。