南加警方懸賞2萬美元追緝海獅殺手

NOAA近日懸賞2萬美元，徵求能協助追查槍殺一隻南加海獅兇手的線索。（NOAA）

美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）近日懸賞2萬美元，徵求協助追查槍殺南加 海獅兇手的線索，希望能早日將犯案者繩之以法。這起事件發生在橙縣 杭廷頓灘市（Huntington Beach），當地民眾與動動物保護團體深感震驚。

NOAA於8月7日與橙縣警局展開合作調查，當日，一隻受重傷的海獅被發現在博爾薩奇卡州立海灘（Bolsa Chica State Beach）上掙扎求生。儘管救援人員迅速趕往現場急救，並將牠送至海洋動物救護中心，但這隻海獅仍於隔日不治身亡。隨後的驗屍結果顯示，海獅體內有致命槍傷，成為本次事件的關鍵證據，並使案件升級為刑事調查。

根據「1972年海洋哺乳動物保護法」（Marine Mammal Protection Act），海獅及其他海洋哺乳動物受到聯邦法律保護，任何涉及傷害或殺害這些動物的行為均屬違法。違法者不僅可能面臨數萬美元的高額罰款，還可能被判處最高一年監禁。此外，犯案者若擁有船隻，也須依法交出。這起海獅槍殺事件已在當地引發廣泛關注，促使NOAA提供高額賞金，期望民眾提供有價值的線索。

NOAA呼籲，任何知情者或可能目擊該事件的民眾可撥打1-800-853-1964協助調查，為這隻海獅討回公道。