巴沙迪那大火連燒六戶 房屋化為灰燼、愛犬罹難

巴沙迪那市火災連燒六戶，其中一戶只剩一堆殘骸。(取自KTLA電視台)

巴沙迪那市9日發生火災，共六戶民宅受波及，十人被迫撤離，財產損失嚴重，還有受災家庭的寵物 不幸喪生。

根據巴沙迪那消防局報告，這起二級火災於9日下午1點46分首次被報告，地點位於E. Bell Street 1000號，距離210高速公路北側僅幾個街區。火災發生後，消防人員整晚在現場巡查，確保火勢不會復燃。

對受災家庭來說，未來的重建之路充滿挑戰。其中一位戶主Oscar Lee表示，他自1984年以來擁有的房產如今已變成一片廢墟，幾十年的回憶瞬間化為灰燼。「重要的不是建築物本身，而是那些無法替代的記憶。建築結構、家具都可以重建或替換，但回憶和照片，以及其他珍貴的東西一旦失去就無法挽回了。」

更讓人心痛的是，火災中他們7歲的英國鬥牛犬Roxy不幸喪生。「我知道她還在裡面，當時我一直喊著她的名字，但我想她可能已經躲在我們無法靠近的地方。後來證實，她真的沒能逃出來。」

住在該房產前屋的Lee的兒子與兒媳Nina Lizaola，以及他們的兩隻愛犬Peanut和Pumpkin當時也在家中。火災發生時，鄰居緊急敲門呼喊「著火了！」Lizaola聽到後迅速反應，但發現公公的房子已陷入火海；「幸運的是，所有人都安全無恙」。

Lizaola與丈夫在消防隊抵達前，設法救出了Peanut和Pumpkin，並用水管滅火，試圖保護剩下的財產。