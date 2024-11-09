聖塔安那市長參訪橙僑中心深化台美交流

聖塔安那市長Valerie Amezcua(左二)與橙僑中心主任蕭蓓如(右二)、亞美老人服務中心主席吳俊毅(右一)及執行長王頌茹(左一)相見歡。（橙僑中心）

聖塔安那(Santa Ana)市長阿梅斯夸(Valerie Amezcua)11月1日首度參訪橙縣 華僑文教服務中心，受到了中心主任蕭蓓如的熱情接待，並簡報橙僑中心的在地服務、台灣文化、觀光 、環保及科技發展，以及定居橙縣、聖地牙哥 縣台僑、台商現況。市長讚揚耕耘聖塔安那近20年的橙僑中心寫下僑務新篇章，並將此行合照上傳市長臉書封面，作為交流台美人社區的見證。

當天，亞美老人服務中心主席吳俊毅及執行長王頌茹陪同接待，大家對服務聖塔安那市民、推動多元文化交流廣泛交換看法，並凝聚三方攜手促進台美雙邊及文化交流，聖塔安那市與台灣適合城市締結為姊妹市的合作共識。

橙縣縣政府所在地聖塔安那市，近年先後舉辦農曆新年、中秋節等大型活動，肯定亞太裔居民的貢獻，致力提倡多元文化交流。市長表示，今年年初聖塔安那市的農曆新年活動，由來自台灣新竹縣的泰雅學堂青少年合唱團開場，他們的演出生動活潑，令人印象深刻，希望今後再度邀請台灣來的團體進行文化交流。