洛市新警長麥唐諾 移民倡議團體抵制

新任洛市警局局長麥唐諾。（本報資料照片）

移民倡議團體不滿洛杉磯市新警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）的聲音越來越大，先前已經要求市長貝斯（Karen Bass）撤回局長任命，8日又在市議會外抗議。

引發擔憂的原因是，麥唐諾在擔任洛縣 警長期間，「過度」配合聯邦查緝非法移民 的行動，倡議人士擔心，他上任之後可能打破洛市警局的內規，「積極」配合候任總統川普 的移民驅逐政策。

「CARECEN Los Angeles」的執行長Martha Arevalo就表示，在麥唐諾擔任縣警局局長任內，他倆之間已發生多次衝突，因為麥唐諾非常配合當時的川普政府，允許聯邦移民官員到洛縣監獄帶走必須遣返的囚犯。

如今，川普再次當選，麥唐諾又轉任洛市警長。儘管洛市警局內規是，不得因為無證移民身分而逮捕人，也不得訊問時要求提供出生地，但在洛杉磯這個移民之都，他們認為麥唐諾的紀錄算不上移民友善，更別提關心了。

而在麥唐諾獲得任命後，倡議人士曾與他及市長會過面，但兩人對移民議題的回應令人失望。麥唐諾當時只承諾，他會恪遵法律，但倡議人士相信，守法不代表確實做到。麥唐諾在10月赴議會時，對移民議題的回覆也是一樣，沒有明確承諾。

倡議人士的擔憂在於，如果開車違規被攔下，一般人可能就是收張罰單，但無證移民就會被遣返。另外在川普的第一個任期中，洛杉磯警察發現報案率明顯下降，就算是家暴與重大犯罪，人們也因為擔心身分暴露而不敢報警。

「Black Alliance for Just Immigration」成員Maraky Alemseged表示，非裔遭到遣送的人數近年也越來越多，儘管無證移民較少犯下暴力犯罪，但因為小事而被警察通報的無證移民確實增加，因此，他與其他人將在15日當天至市議會外抗議。

洛市警局不得主動詢問移民身分的規定，是1979年時由時任警長Daryl F. Gates訂下的，名為「Special Order 40」的規定，主因是希望改善少數社群對警局的印象。主要內容為，不得單純因移民身分而約談民眾，也不能只因違反移民法而逮人等等。洛市警局現在訊問嫌犯時，還是不問出生地，暫時拘留的人也一樣，證人更不用說。以往在採取指紋時，一併移交聯調局FBI的作法也已經取消。

川普上任後的2016年，洛市警局對移民的保障措施更為嚴格，換取移民的好感與配合。外界觀察，種種作法確實讓洛市警局確實更能深入特定社群。理論上，麥唐諾或任何局長都不能與聯邦移民機關走得太近。

總結來說，麥唐諾曾在2017年告訴媒體，他既不是川普的人，也不是反川人士。他之前曾經登記為共和黨選民，但在當上洛縣警長後就不再具黨派身分。因此，麥唐諾上任後是否會「料理」無證移民，只能說走著瞧。