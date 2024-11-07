亞美公義中心回應大選 堅定捍衛亞裔權益

亞美公義促進中心在大選後發布聲明，稱會堅定維護亞裔的權益。（AJSOCAL）

全美國最大的亞太裔民權組織亞美公義促進中心 (Asian Americans Advancing Justice，簡稱AJSOCAL) 回應2024年大選結果，稱將會在川普 政府主政期間，堅定維護亞裔 的權益和尊嚴。

亞美公義促進中心的聲明表示：「11月5日川普再度當選美國總統。作為民權組織的附屬機構，我們深知這一結果可能會在我們服務的社區和合作夥伴中引發強烈反應。考量到川普在競選活動中的有害言論以及其上屆政府所留下的影響，我們依然堅定地與亞太裔美國人（AANHPI）社區攜手合作，並致力於服務這些社群。在面對壓迫、恐嚇和語言障礙的情況下，我們的社區已經動員起來，確保 AANHPI 的聲音在各級選舉中被聽見。未來，我們將繼續不懈地捍衛亞太裔美國人的權益和尊嚴。」

在新的政府領導下，亞美公義促進中心將爭取移民 、女性、LGBTQIA+ 社群、身心障礙者及所有有色人種社群的權益；要求立法者執行人道的移民政策，擴展亞洲語言的使用範圍，並消除仇恨和偏見；維護 AANHPI 社群、女性、LGBTQIA+ 社群、殘障人士及所有有色人種的公民自由，促進人權；努力建設一個尊重所有美國人並追求公平的社會。

亞美公義促進中心表示，將迅速應對瞬息萬變的環境並攜手同行，以確保所有社群的權利和尊嚴受到尊重。