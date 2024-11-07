羅蘭學區教委會增亞裔 華韓日菲各一席

韓裔朴閏貞（中）當選羅蘭學區新教委。（陳正治提供）

南加州羅蘭學區 在5日教委選舉中，韓裔 候選人朴閏貞（Ellen Yoonchung Park）以超過52%的得票率當選，使得該學區教委會有了四位亞裔 ，組成華裔、韓裔、日裔和菲律賓裔各一席的新局面。

截至目前，朴閏貞得票2001張，擊敗對手的1794票，成功當選羅蘭學區教委。現任華裔教委陳正治表示，該學區教委會有了第四位亞裔教委，在南加州中大型公立學區教委會中很少見。

根據朴閏貞提供的資訊，她在公立學區擁有超過39年的教學經歷，歷任教師、校長和社區領導者，「幾乎你能想到的角色我都做過！」她當選教委後，承諾會改變現狀讓學校變得更好。她的目標是，改革教育，引入創新項目，讓學習更具有吸引力和有效；合理運用資金，確保每一美元都為孩子們和學校帶來益處；賦權於教職員，教師和員工是學校的支柱，她將全力支持他們，提供公平的薪酬和安全工作環境。

朴閏貞還表示，大家共同努力，打造學區更美好未來，「如果你和我一樣充滿熱情，讓我們一起發聲，展示團結力量，實現更大成就！」

陳正治表示，雖然羅蘭學區教委會有了四位亞裔教委，但是對於各族裔的學生一視同仁、平等對待，資源分配絕對不分族裔，而是滿足全體學生的不同需求。