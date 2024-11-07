瑞航德社區學院Measure RH公債案過關

圖為瑞航都社區學院新教學設施。（RHCC學院官網截圖）

南加州 瑞航德社區學院（Rio Hondo Community College）公債案Measure RH在5日選舉中，獲得超過63%的支持率，高於反對者2萬1000票。華裔教授劉昕表示，她在該學院從教超過20年，選民首次批准發行公債案。

實際上，在本次公投中，仍有反對票超過3萬張，說明該公債發行仍有很大阻力。劉昕表示，發行公債案主要是籌集經費，更新校區老舊教學設施。因為多年缺少資金修繕，經常發生各種故障，如沒有冷氣、斷電等，直接影響正常教學，也對提升教學品質造成負面影響。

此次也是瑞航德社區學院區為Measure RH舉辦的特別選舉，要發行4億4220萬美元公債，每年籌集經費超過2800萬美元，所有資金專款專用，作為該學院升級、修繕及安全提案，升級護理、警務、消防、製造業相關教室和實驗室；建設教育設施；修繕漏水屋頂；提供安全乾淨的飲用水；改善科技設備、電力系統、高速網路以及強化學生安全設施。

該學院指出，60多年來，瑞航德社區學院區持續為洛杉磯 縣數千名本地學生提供高品質且可負擔的大學教育和職業培訓，開設廣泛的學士學位課程，學院目的就是為學生和退伍軍人提供可負擔的高等教育和職業培訓機會，幫助他們獲得成功，同時培養能夠推動當地經濟發展的技能人才。而且，該學院是大多數本地護理人員、警察、消防員以及911應急人員的培訓基地。經過去60多年使用，這所學院的設施日益老化和損壞，發行公債提案Measure RH籌集經費，也是主要的資金來源解決教學老化問題。