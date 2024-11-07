治理遊民加強消防 洛縣課稅案A和E皆能過關

Measure A「提高銷售稅以治理遊民問題」和Measure E「洛杉磯縣綜合消防區緊急應變及基建條例」都有望通過。(Pixabay)

選舉日結束，洛杉磯 縣公投 案揭曉，其中Measure A「提高銷售稅治理遊民 」獲得約55%選票支持有望通過；Measure E「洛杉磯縣綜合消防區緊急應變及基建條例」獲得約53.4%選票也有望通過。

Measure A提議通過無限期加徵0.5元消費稅，協助遊民覓得住房，截至11月6日中午12時計票更新，獲得約55%選票。Measure A是2017年選民通過的Measure H的延續，Measure H提議為遊民住房需求加徵0.25元的消費稅，為期十年至2027年截止。遊民協助團體因此大力推動通過Measure A。洛縣勞工聯合會（L.A. County Federation of Labor）等社團表示，有了Measure H的成功經驗，Meaure A將再往前邁進，能夠帶來12億元稅款，用於控制遊民數量的增長，同時增加心理健康服務範圍。此前，洛杉磯縣一些商業團體對該公投案表示反對，指出提高稅額未必是治理遊民的有效方式，且無限期加稅有些過激。

Measure E 計劃透過增加住宅和商業房產的稅收，來加強洛杉磯縣的消防及急救服務。該公投案所指對象僅限於洛縣直轄區，如哈岡、東洛杉磯等，以及與洛杉磯縣消防局簽約並屬於「綜合消防保護區」的60個城市。像洛杉磯市、長堤、巴沙迪那等大城市的居民不受影響。該提案對建築物（不包括停車區）每平方呎徵收6美分的稅，預計每年將產生約1.52億美元收入。支持者表示，這些資金將用於更換老舊消防車輛、縮小消防員缺口並升級911系統。反對者則認為，洛杉磯縣政府應該利用已有的490億美元預算來改善消防部門，而非向居民增加稅收。