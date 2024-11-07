我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

治理遊民加強消防 洛縣課稅案A和E皆能過關

記者劉子為/即時報導
Measure A「提高銷售稅以治理遊民問題」和Measure E「洛杉磯縣綜合消防區緊急應變及基建條例」都有望通過。(Pixabay)
Measure A「提高銷售稅以治理遊民問題」和Measure E「洛杉磯縣綜合消防區緊急應變及基建條例」都有望通過。(Pixabay)

選舉日結束，洛杉磯公投案揭曉，其中Measure A「提高銷售稅治理遊民」獲得約55%選票支持有望通過；Measure E「洛杉磯縣綜合消防區緊急應變及基建條例」獲得約53.4%選票也有望通過。

Measure A提議通過無限期加徵0.5元消費稅，協助遊民覓得住房，截至11月6日中午12時計票更新，獲得約55%選票。Measure A是2017年選民通過的Measure H的延續，Measure H提議為遊民住房需求加徵0.25元的消費稅，為期十年至2027年截止。遊民協助團體因此大力推動通過Measure A。洛縣勞工聯合會（L.A. County Federation of Labor）等社團表示，有了Measure H的成功經驗，Meaure A將再往前邁進，能夠帶來12億元稅款，用於控制遊民數量的增長，同時增加心理健康服務範圍。此前，洛杉磯縣一些商業團體對該公投案表示反對，指出提高稅額未必是治理遊民的有效方式，且無限期加稅有些過激。

Measure E 計劃透過增加住宅和商業房產的稅收，來加強洛杉磯縣的消防及急救服務。該公投案所指對象僅限於洛縣直轄區，如哈岡、東洛杉磯等，以及與洛杉磯縣消防局簽約並屬於「綜合消防保護區」的60個城市。像洛杉磯市、長堤、巴沙迪那等大城市的居民不受影響。該提案對建築物（不包括停車區）每平方呎徵收6美分的稅，預計每年將產生約1.52億美元收入。支持者表示，這些資金將用於更換老舊消防車輛、縮小消防員缺口並升級911系統。反對者則認為，洛杉磯縣政府應該利用已有的490億美元預算來改善消防部門，而非向居民增加稅收。

洛杉磯 遊民 公投

上一則

趙美心連任國會議員 續為亞裔權益奮鬥

下一則

瑞航德社區學院Measure RH公債案過關

延伸閱讀

拉下賈斯康 霍克曼當選洛縣檢察長

拉下賈斯康 霍克曼當選洛縣檢察長
鄭博仁、傅達文勝券在握 亞市議員5席4華裔

鄭博仁、傅達文勝券在握 亞市議員5席4華裔
六人行已故演員 馬修派瑞洛杉磯故居855萬售出

六人行已故演員 馬修派瑞洛杉磯故居855萬售出
陳學理勝選返布碌崙86街抗爭現場謝民眾 近百華人歡慶

陳學理勝選返布碌崙86街抗爭現場謝民眾 近百華人歡慶
拉進步派下馬 洛杉磯縣檢察長選戰 霍克曼獲壓倒性優勢

拉進步派下馬 洛杉磯縣檢察長選戰 霍克曼獲壓倒性優勢
「每一票都很重要」 鄭博仁競選亞市議員連任高票獲勝

「每一票都很重要」 鄭博仁競選亞市議員連任高票獲勝

熱門新聞

華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06
好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23
美國醫學會期刊（JAMA）近期發表一篇名為「過度牙科治療」（Too Much Dentistry）論文引發關注。（截自NBC）

專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

2024-11-02 02:18

超人氣

更多 >
「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事
關鍵州眾院席次連續開出 藍197：紅210

關鍵州眾院席次連續開出 藍197：紅210
麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密
科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃