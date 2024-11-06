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川普上任股市大漲 華人經濟專家「別高興太早」

記者張宏╱洛杉磯即時報導
隨著川普(Donald Trump)贏得2024年總統大選，美股大幅上漲。（歐新社）
隨著川普(Donald Trump)贏得2024年總統大選，美股大幅上漲。（歐新社）

川普當選帶動美國股市大漲，在一片歡騰喜悅氣氛中，金融專家提醒，投資人看股票，不能只看經濟數據，未來最大的風險，來自川普上任後，可能激化的地緣政治矛盾。

金融投資與財富管理專家林日昇表示，面對民眾的歡騰氣氛，他更擔心美國未來的經濟方向。根據瑞銀選前觀點，美國誰當總統都沒關係，只要不發生動亂，就不會影響經濟進程。6日股市大漲，也顯示出政權順利移交的效果，並不是大家對經濟有多大信心，相反民眾可能要開始擔心通貨膨脹問題。

短期內美國經濟層面很好，瑞銀認為，史坦普500指數明年年底，有望到6600點， 還有10%上漲空間。高盛則認為，史坦普500指數明年會到6300點。

不過林日昇認為，不能高興太早，川普的經濟方案從經濟學角度很難行得通，如用提告關稅抵消部分所得稅減稅，關稅涉及外交，川普有很多騰挪空間，但是稅改需要通過國會，能否通過是一個問題。川普說會對中國加關稅，但如何加及幅度還不曉得，加關稅必然會導致通膨上漲，買單的依舊是美國民眾。同時油價會下降，未來衝擊如何，目前也不知道，而且美國政府的債務全球最大，美國國債是經濟GDP的兩倍。

川普很多關於經濟的點子都令人興奮，但是如果減稅，還債的錢從哪來？減稅只會對有錢人更好，對窮人更差；普通民眾對經濟的感受，和在市場的機構投資人看經濟，往往是兩碼事。

林日昇說，人性有貪婪和自私的一面，人擁有一定權力很容易變壞，不要相信領導人的好或壞，而是人的權利一定要受制衡與監督，不能給領導人絕對的權利。

曾任職紐約華爾街投行的楊家淦則認為，川普上任後對股市利好，他表示，之前川普執政時，偶爾會在公開場合談論「民眾投資是不是賺錢了？」相信他這次上任後，也會繼續關注民眾的投資，是否能有收益。

楊家淦建議，如果大家沒有很多時間花在股票交易上，那指數型基金（ETF）將是最適當的長期投資組合（風險也相對較低），triple ETFs像TQQQ今年漲53%，SPXL漲67%，UDOW漲38%。ETF的投資可能不一定會像個股漲得這麼多，可是下跌也不會像部分個股跌得這麼嚴重，且這些ETF都會加上好的股票及去除不好的股票，就像SPXL新加輝達（NVDA），去除英特爾（INTC）；等同幫投資者做股票好壞篩選，因此投資者不用花太多時間，卻能夠在投資組合中保留好的股票，去除較不好的股票。

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