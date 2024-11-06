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南加華男行刑式殺妻案 法庭判了

洛杉磯訊
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

南加華男井亦新（音譯，Jing Yixin）在餐廳行刑式槍殺妻子王玲玲（音譯，LingLing Wang）及另一名男子李翟明（音譯，Zhaiming Li）案。陪審團5日裁決，井亦新兩項一級謀殺罪成立。

洛杉磯縣檢察官辦公室指出，陪審團同時裁定，井亦新使用非法槍枝的控罪成立。井亦新將於2025年1月9日在阿罕布拉法院接受量刑。

檢方認為，本案是冷血的井亦新精密計畫的謀殺，因此求處一級謀殺。辯方則認為，王玲玲的「水性楊花（unfaithful）」，激怒被告井亦新，導致後者對妻子與李翟明痛下殺手，應屬非預謀故意殺人（voluntary manslaughter）。陪審團顯然采信檢方說法。

助理檢察官Melanie Buccat在結案陳詞中強調，井亦新與王玲玲的婚姻已經破裂，「早已不在一起」，並曾就離婚事宜進行討論。井亦新曾在一次家庭會議上，向兩個未成年女兒詢問父母分開後，更願意跟爸爸還是媽媽。Buccat指出，這些跡象顯示，井亦新有充足的時間「冷靜」，而非在憤怒中失控行兇。至於犯罪發生時，他們仍然住在一起的原因，只是新冠疫情及他們家庭特殊條件造成的無奈。檢方說，「王玲玲在36歲的年紀，她完全有權利追求更好的新生活；這會讓井亦新難受，但後者必須尊重與接受」。

井亦新的辯護律師反駁，這起案件「關於一個心碎的男人」，聲稱「井亦新對家庭的愛，讓他做出難以想像的舉動」，並表示「如果不是妻子搞外遇，井亦新不會傷害任何人」。辯護律師呼籲陪審團判定井亦新為較輕的非預謀故意殺人，並稱「案件中存在太多疑點，無法將井亦新定性為一級謀殺」。

2021年4月5日傍晚6時左右，被告井亦新將手槍藏於紙袋中，尾隨受害人李翟明和王玲玲進入蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey）的一家華人燒烤餐廳。在兩名受害人聊天時，井亦新衝到兩人面前，當著眾人的面，掏出手槍對兩人以行刑式射殺。井亦新案發次日被警員在美墨邊境逮捕，自此一直被拘押在監獄。

蒙特利公園市 邊境 疫情

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