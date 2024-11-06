劉龍珠競選加州眾議員雖敗猶榮 共和黨10年最好成績
劉龍珠競選加州49選區眾議員未能取得突破，對於選舉結果，他表示坦然接受。作為一個政治素人，劉龍珠第一次競選獲得如此成績，黨內人士指出，這是該區共和黨十年來的最好成績。
根據洛杉磯縣選務局信息，截至6日下午1時，劉龍珠拿下選區40.55%的投票，競選對手方樹強（Mike Fong）獲59.45%支持。對於目前的開票情況，劉龍珠表示大局已定，但雖敗猶榮。
洛杉磯共和黨林肯俱樂部主席Mike Lewis指出，這是49區共和黨十年來取得的最好選票成績，此前都是30%左右；同時，這也是共和黨在洛縣獲得的最高得票率，甚至超過總統候選人川普。「在競選經費十分有限的情況下，劉龍珠沒有經驗，沒有強有力的團隊支持，全是草根力量，能拿到這麼多選票非常不易」。
回顧近一年的競選歷程，劉龍珠表示期間艱辛非言語所能形容，但很值得，「我通過宣傳競選政見，讓選民了解更多法律，喚醒人們的投票意識，很多華人積極參與發出聲音，這是很大的進步。當然，這是很多人共同努力的結果，我僅在其中扮演一個角色」。
劉龍珠還指出，通過這次競選，改變一些人對共和黨根深蒂固的成見，在了解法律的基礎上，身邊很多人改投共和黨，「美國精神就是自由、勇敢表達政見，公平選舉，平等交流，最終目的都一樣，就是為建立一個強大的美國」。
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