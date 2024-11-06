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拉進步派下馬 洛杉磯縣檢察長選戰 霍克曼獲壓倒性優勢

記者劉子為/洛杉磯即時報導
霍克曼（圖左）有望成功上任洛杉磯縣檢察長，此前曾拜訪過世界日報洛杉磯社于趾琴社長。（記者劉子為/攝影）
霍克曼（圖左）有望成功上任洛杉磯縣檢察長，此前曾拜訪過世界日報洛杉磯社于趾琴社長。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯縣檢察長（LADA）選戰中，挑戰者霍克曼（Nathan Hochman）以壓倒性優勢，領先現任檢察長賈斯康（George Gascón），有望成功上任，為洛杉磯縣刑事司法系統帶來重大轉變。

11月6日的初步計票結果顯示，霍克曼以約61%的選票大幅領先賈斯康的39%。霍克曼在選舉之夜表示，「這是一份重大責任，但我對此充滿能量，因為有超過750名檢察官準備展開工作。此外，成千上萬的執法人員，將不再覺得『束手無策』，他們的熱情和專業將為縣民服務」。

霍克曼自稱是硬核的「中間派」候選人，承諾將會在公共安全與改革間取得平衡；既反對無差別的大規模監禁政策，也拒絕全面的去監禁化方案。他強烈批評賈斯康過去四年的公共安全失敗，認為其激進的刑事改革，讓社區暴露更高的犯罪風險下。他在6日清晨發表聲明指出，「洛杉磯縣的選民已經表達他們的心聲，對賈斯康的親罪犯政策忍無可忍。他們期待一個更安全、更有保障的未來。作為檢察長，我將致力保護所有人的安全，無論他們是否投票給我」。

雖然賈斯康曾在洛杉磯警局工作，但霍克曼在本次選戰中，獲得多個當地警察工會的支持，包括洛杉磯警察協會等組織的背書。此外，許多受害者權益倡導團體，洛縣前檢察長雷西（Jackie Lacey）、洛杉磯市長前候選人卡魯索（Rick Caruso），以及超過70位現任和前任的縣官員，均支持霍克曼競選。霍克曼在這次選戰中成功籌集近400萬美元的競選資金，顯示他的廣泛支持和資源動員能力。

霍克曼是土生土長的南加人，他在競選時強調在加州中區聯邦檢察官辦公室擔任助理檢察官的工作經驗，並展現出其在私人律師事務所擔任辯護律師的豐富經歷，將為洛杉磯縣帶來更加平衡的司法視角。

面對選舉結果，賈斯康表示，「昨晚全美的右傾轉向令人心碎。民主黨的路途充滿挑戰，但我們的工作比以往更為重要，我們的承諾也將堅定不移」。他透露已致電祝賀霍克曼，祝福他成為洛杉磯縣的新任檢察長，並表示，「我對過去四年所推動的改革成就感到自豪，感謝一直支持並將永遠是刑事司法改革核心的社群。儘管選舉結果不如預期，但我相信未來的努力依然重要而不可或缺」。

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