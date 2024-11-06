「每一票都很重要」 鄭博仁競選亞市議員連任高票獲勝

11月5日競選夜，鄭博仁接受媒體採訪。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞 市議員第四區候選人鄭博仁（Paul Cheng），競選連任大獲全勝。根據洛杉磯縣選務局的信息，截至6日上午10時，鄭博仁已拿下選區71.47%的選票，遙遙領先競爭對手。

對於選舉結果，鄭博仁激動的同時也倍感肩上重任，他感謝70%多的選民支持他，對沒有投贊成票的20%多選民，他表示也很尊重，「多數票支持很重要，少數票願意發出聲音，這也非常值得尊敬，我要更加努力了解這部分人的訴求」。

5日競選最後一天，鄭博仁從上午9時拜票到晚上最後一刻，他敲開100多名選民的門，分享競選政見，認真聽取民聲，希望得到選票支持。鄭博仁表示，一個好城市有兩個標準，好學區、好治安，「維護社會治安，警局、消防局是最大保障」。他在過去6個月，努力提高薪資留住一線警消，並表示在接下來的任期內，將更多了解市民需求，全力以赴保障市民安居樂業。