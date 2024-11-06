南加大選華裔表現亮麗 36號提案通過賈斯康慘敗

聯邦眾議員趙美心連任成功。（本報檔案照）

11月5日大選晚11時初步開票結果顯示，南加州 地區競選各級公職的華裔成績亮麗，多人領先或已確定當選，有人暫落後或有翻盤可能。此外，洛縣、地方城市和學區提案表決大多數過關。此外，華人 社區十分關注的加州36號提案以66.7%絕對多數通過，極具爭議性的洛杉磯縣檢察長賈斯康落敗。

今年選舉，約有60位華裔公職候選將接受選民檢驗，競選連任或挑戰聯邦眾議員 、加州參眾議員、洛縣法官、城市議員、學區教委、水區理事，其中十多人因無挑戰者或同額競選已自動當選。

在華裔競選團隊中，國會第28選區眾議員趙美心（Judy Chu）和36選區眾議員劉雲平（Ted Lieu）輕鬆連任，但38區眾議員挑戰者秦振國（Eric Ching）挑戰失利。在加州議會方面，49選區眾議員方樹強（Mike Fong）和59選區眾議員陳立德（Phillip Chen）連任成功，但兩位共和黨籍挑戰者，加州25區參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）和加州49選區眾議員挑戰者劉龍珠（Long "David" Liu）未能突破。

地方市議員選舉方面，有八華人連任成功或領先，但也有7華人落後。在學區教委選舉方面，有三華人連任或領先，也有兩華人暫落後。但競選水區理事的兩位華人皆失利。