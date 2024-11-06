南加大選華裔表現亮麗 36號提案通過賈斯康慘敗
11月5日大選晚11時初步開票結果顯示，南加州地區競選各級公職的華裔成績亮麗，多人領先或已確定當選，有人暫落後或有翻盤可能。此外，洛縣、地方城市和學區提案表決大多數過關。此外，華人社區十分關注的加州36號提案以66.7%絕對多數通過，極具爭議性的洛杉磯縣檢察長賈斯康落敗。
今年選舉，約有60位華裔公職候選將接受選民檢驗，競選連任或挑戰聯邦眾議員、加州參眾議員、洛縣法官、城市議員、學區教委、水區理事，其中十多人因無挑戰者或同額競選已自動當選。
在華裔競選團隊中，國會第28選區眾議員趙美心（Judy Chu）和36選區眾議員劉雲平（Ted Lieu）輕鬆連任，但38區眾議員挑戰者秦振國（Eric Ching）挑戰失利。在加州議會方面，49選區眾議員方樹強（Mike Fong）和59選區眾議員陳立德（Phillip Chen）連任成功，但兩位共和黨籍挑戰者，加州25區參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）和加州49選區眾議員挑戰者劉龍珠（Long "David" Liu）未能突破。
地方市議員選舉方面，有八華人連任成功或領先，但也有7華人落後。在學區教委選舉方面，有三華人連任或領先，也有兩華人暫落後。但競選水區理事的兩位華人皆失利。
然而，世上沒有一成不變的政治格局。自從2015年民主黨授意推出輕縱犯罪的47號提案，導致治安惡化、民怨沸騰，以及無家可歸者越來越多，嚴重影響到社會秩序和生活品質。即便是傳統黨籍選民和深藍區的選民不再盲從黨意，有了自己的反思和重新選擇。加州民主黨高層不認同的36號提案高票通過，而備受爭議的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）連任慘敗，輸給挑戰者霍克曼（Nathan Hochman）20個百分點。
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