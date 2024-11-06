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聖蓋博市華裔候選人丁言愉 高票領先無懸念當選

記者王若然／聖蓋博市即時報導
截至11月5日晚，丁言愉高票領先，無懸念當選。（記者王若然／攝影）
截至11月5日晚，丁言愉高票領先，無懸念當選。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市（San Gabriel）市議員競選初步有了結果，截至5日晚10時15分，尋求連任的華裔候選人丁言愉（Tony Ding）高票領先，無懸念當選。

今年該市市議會有兩席開放，共有五名候選人。當晚投票結果顯示，丁言愉獲得3588票，得票率37.16%，為第一高票；第二位為赫喬治（Jorge Herrera Avila），獲得2428票，得票率25.15%；第三名為Jeanne E. Raya，獲得1401票；第四名為Carina Rivera，獲得1312票，第五名為Isela Lopez Bowles，獲得926票。

丁言愉與Carina Rivera5日晚共同舉辦了選舉之夜，丁言愉對於當晚的得票第一高的成績表示，「謝謝選民們繼續鼓勵、支持我，讓我再有四年時間，繼續服務聖蓋博市民和社區。」

當晚有眾多社區領袖和民選官員當場支持丁言愉，包括現任聖蓋博市長吳程遠（John Wu），副市長Denise Menchaca，美華聯主席張勇，前美華總主席李社潮，南加州大專校友會會長吳典龍等。

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