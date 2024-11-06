我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

角逐州眾議員 劉龍珠支持者熱情高喊「必勝」

記者沈瑋╱羅斯密市即時報導
劉龍珠與志工合影（記者沈瑋╱攝影）
劉龍珠與志工合影（記者沈瑋╱攝影）

加州第49選區共和黨眾議員候選人劉龍珠於5日晚間在羅斯密市舉辦選情之夜活動，吸引超過百名支持者參加，一同觀看選情直播，現場氣氛熱烈。支持者們不時高呼「川普必勝、劉龍珠必勝、美國必勝」的口號，士氣高昂。

劉龍珠在致辭中提到，選舉期間看到許多民眾排隊投票，讓他深感敬佩，並表示：「人民的聲音非常響亮」，彰顯公民參與的強大力量。當晚有這麼多支持者到場，他感到特別振奮，認為自己「做了一件對的事，因為這是大家渴望已久卻無人願意做的事，而我站了出來。」

他指出，這場選戰代表了民眾積壓多年的不滿情緒終於得到宣洩，無論是層出不窮的犯罪問題、小孩變性別的爭議、還是華人子女入學受阻等教育政策，這些憤懣讓他深感責任重大。他強調，自己的努力順應時代需求，真正代表美國人民的心聲。

劉龍珠特別感謝母親及家人對他無條件的支持，並稱太太是他參選路上的最大功臣。他坦言，參選花費巨大、時間投入多，並且面臨安全威脅。他透露，自己的車輛屢次遭到破壞、選舉牌也常被盜，這些事件讓家人承受了不少壓力。然而，他的家人毫無怨言，始終默默支持，因為她們相信這是一項值得投入、有意義的使命。

來自羅斯密市的兩位華人選民分享了她們支持劉龍珠的原因。其中Rose表示，之前羅斯密市議會討論興建過渡性住宅時，曾親眼目睹劉龍珠為民眾發聲，覺得他非常勇敢，代表了她們的心聲，並坦言對他的安危感到擔心。

劉龍珠獲不少民眾支持。（記者沈瑋╱攝影）
劉龍珠獲不少民眾支持。（記者沈瑋╱攝影）
左起為劉龍珠、支持者Robert及主持人David Sun（記者沈瑋╱攝影）
左起為劉龍珠、支持者Robert及主持人David Sun（記者沈瑋╱攝影）
劉龍珠（中）與合影（記者沈瑋╱攝影）
劉龍珠（中）與合影（記者沈瑋╱攝影）

華人 加州 眾議員

上一則

「修復不良信用服務」廣告 最好仔細評估

下一則

選票遲交沒救 若簽名有問題28天內修正可復活

延伸閱讀

「無論哪黨 符合民心就獲支持」 劉龍珠競選眾議員衝刺遊行

「無論哪黨 符合民心就獲支持」 劉龍珠競選眾議員衝刺遊行
「無論哪黨 符合民心就獲支持」 劉龍珠競選衝刺遊行

「無論哪黨 符合民心就獲支持」 劉龍珠競選衝刺遊行
競選眾議員 劉龍珠走訪9萬戶

競選眾議員 劉龍珠走訪9萬戶
競選州議員劉龍珠拜票 走訪9萬戶最關心治安

競選州議員劉龍珠拜票 走訪9萬戶最關心治安
競選州議員劉龍珠拜票 走訪9萬戶最關心治安

競選州議員劉龍珠拜票 走訪9萬戶最關心治安
華人區遊民中心不斷擴展 律師籲提高警惕

華人區遊民中心不斷擴展 律師籲提高警惕

熱門新聞

華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06
被告井亦新衝入一家華人燒烤店，行刑式地槍殺妻子以及另一名男子。（案發燒烤店監控）

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

2024-10-31 02:20

超人氣

更多 >
不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統

不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190
賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票

賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票