角逐州眾議員 劉龍珠支持者熱情高喊「必勝」

劉龍珠與志工合影（記者沈瑋╱攝影）

加州 第49選區共和黨眾議員 候選人劉龍珠於5日晚間在羅斯密市舉辦選情之夜活動，吸引超過百名支持者參加，一同觀看選情直播，現場氣氛熱烈。支持者們不時高呼「川普必勝、劉龍珠必勝、美國必勝」的口號，士氣高昂。

劉龍珠在致辭中提到，選舉期間看到許多民眾排隊投票，讓他深感敬佩，並表示：「人民的聲音非常響亮」，彰顯公民參與的強大力量。當晚有這麼多支持者到場，他感到特別振奮，認為自己「做了一件對的事，因為這是大家渴望已久卻無人願意做的事，而我站了出來。」

他指出，這場選戰代表了民眾積壓多年的不滿情緒終於得到宣洩，無論是層出不窮的犯罪問題、小孩變性別的爭議、還是華人 子女入學受阻等教育政策，這些憤懣讓他深感責任重大。他強調，自己的努力順應時代需求，真正代表美國人民的心聲。

劉龍珠特別感謝母親及家人對他無條件的支持，並稱太太是他參選路上的最大功臣。他坦言，參選花費巨大、時間投入多，並且面臨安全威脅。他透露，自己的車輛屢次遭到破壞、選舉牌也常被盜，這些事件讓家人承受了不少壓力。然而，他的家人毫無怨言，始終默默支持，因為她們相信這是一項值得投入、有意義的使命。