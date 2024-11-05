大選日 南加乘車免費 多餐廳提供免費食品

LA Metro宣布大選日免費乘坐，包括公車、地鐵、共享單車等。（CBS電視台）

11月5日大選如期而至，為慶祝這個重要日子、鼓勵公民投票 ，洛杉磯 公共交通免費乘坐，網約車Uber、Lyft為前往投票站的乘客打折。一些餐廳更是推出免費、或特價食物，就連家具連鎖店宜家（Ikea），也提供免費的冷凍酸奶。

選舉日是履行公民義務的重要一天，洛杉磯捷運（LA Metro）宣布當天全部免費乘坐，包括公車、地鐵、共享單車等。地鐵站 的轉門不上鎖，公車的收費箱顯示免費乘車標識，免費服務從5日淩晨持續到晚11時59分，旨在確保交通不會成為選舉日投票的障礙。按需叫車Metro Micro也提供免費乘車服務，乘客網上約車時使用代碼Vote24，也可以撥打323-466-3876。

洛杉磯縣交通部(LADOT)也在選舉日提供免費乘車服務，包括DASH和Commuter Express巴士，以及按需叫車服務，如LA Now和CityRide，為老年人和有資格的殘疾人提供免費服務。

此外，網約車Uber為前往投票站的乘客提供50%優惠，最高可省10美元，該公司的APP還可幫助用戶找到最近的投票站。Lyft也為前往投票站的乘客提供對折折扣，最高可省10美元，用戶需使用乘車代碼：VOTE24。電動自行車、滑板車公司Lime，為乘客提供往返投票站30分鐘的免費騎行服務，使用代碼VOTE2024即可。

除交通工具外，參與活動的宜家（Ikea）門店5日提供免費冷凍酸奶。Uber Eats提供25%折扣，最高可省15美元，但訂單最低金額為25美元，優惠從5日下午6時至6日早7時有效。

為鼓勵選民積極投票，南加多家餐廳5日推出免費、或折扣餐食。民眾可在Krispy Kreme，免費獲得一個原味釉面甜甜圈，無需其他消費或投票證明；Fazoli's的招牌烘焙菜品降價2美元，僅限店內和參與活動的分店；在大選日出示「I Voted」貼紙的顧客，可以在Johnny Rocket’s免費獲得一杯奶昔；Round Table Pizza當天提供6美元折扣，餐品包括大號或超大號披薩，顧客可在參與活動的分店內用餐或點外賣；小朋友喜歡的Yogurtland，也將為所有訂單提供15%的折扣，顧客需攜帶「I Voted」貼紙前往參與活動的店面。