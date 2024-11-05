員工用上班時間去投票 可以嗎？

2024年11月5日是大選日。（記者王若然／攝影）

2024年大選日加州投票 站開放截止時間是5日晚8時。對一些繁忙的上班族，可能沒有時間專程去投票。那麼利用上班時間去投票可以嗎？

答案是「可以」。根據加州法律，雇主必須允許員工在工作時間外出投票，不論是早下班，還是延長午餐時間去投票，都是允許的。根據加州州務卿辦公室，「如果員工在上班以外時間無法去投票，則可以在上班時間抽身去投票。這項法律的目的，是讓那些因為工作無法投票的人有投票機會」。

不論是否選擇前往投票站投票，每位註冊選民 都會收到郵寄選票。如果選擇郵寄選票，那麼信封上的郵戳日期，必須是在11月5日及以前。民眾也可以在選票站關閉前，將郵寄選票投放在選票站或縣選務局辦公室。民眾可以在該網站查看附近的投票站點：https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place

雖然註冊選民截止日為10月21日，但是加州民眾仍可以通過親自前往的方式，在縣選務局辦公室、投票點登記並投票。如果您符合以下條件，則可以在加州登記投票：美國公民且在加州居住。選舉日或之前年滿18歲。沒有被法庭認定為精神上無行為能力。

幾個重要的截止時間包括：11月5日，加州投票站從早7時開放，晚8時關閉；郵寄選票上的郵戳時間必須是11月5日及以前才視為有效選票；縣選務局完成選舉統計結果的最後一天截止日為12月5日。