華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

南加華男井亦新（Jing Yixin，音譯）行刑式槍殺妻子王玲玲（LingLing Wang，音譯）與另一名男子李翟明（Zhaiming Li，音譯）的陪審團審理，4日進入結案陳詞階段。被告的殺人動機，隨之浮出水面；不過檢辯雙方描述導致案發的情境，大相逕庭。

2021年4月5日傍晚6時左右，被告井亦新將手槍藏於紙袋中，尾隨受害人李翟明和王玲玲進入蒙特利公園市 嘉偉大道（Garvey）的一家華人燒烤餐廳。在兩名受害人聊天時，井亦新衝到兩人面前，當著眾人的面，掏出手槍對兩人以行刑式射殺。本案檢方求處一級謀殺，辯方則認為是非預謀故意殺人（voluntary manslaughter），前者刑期較後者重得多。

辯方：「老實人」怒殺「水性楊花」妻

●在被告井亦新的律師Mark Carrillo與Jose Ruvalcaba描述下，本案如同「潘金蓮」故事現代版，只不過最後殺死「潘金蓮」與「西門慶」的不是武松，而是「老實人」武大郎。

Jose Ruvalcaba表示，王玲玲的「水性楊花（unfaithful）」，激怒被告井亦新，導致後者對妻子與李翟明痛下殺手。井亦新是一個被動、安靜的老實人，他很顧家，幾乎所有的時間與精力，都投入到照顧家庭上。他會帶孩子去沙灘、雪山，會盡量省錢，以便可以有更多財產留給兩個女兒，讓她們有更好生活。案件發生後，井亦新有至少8000美元的現金與其他財物，他本可用來請私人律師辯護，但他最終選擇免費的公辯律師，就是為給兩個女兒省錢。

井亦新先來美國打拚，等他存夠錢後，第一時間想到的，是將妻女接來美國，他所做的一切，都是為家庭有更好未來。

與井亦新行為形成鮮明對比的，是他的妻子王玲玲。王玲玲在社群軟體上與諸多男性友人有互動，井亦新曾對此提出不滿，雙方有過嚴肅交涉，但王玲玲不以為然。案發前數周，兩人就曾進行討論；值得注意的是，當時引起井亦新注意的男子，還不是他最終槍殺的李翟明。

王玲玲在按摩店每周工作六天，上午10時至晚上10時，工作日基本與家庭生活無緣；是井亦新打理兩個女兒的起居，並處理家中事宜。唯一休息的一天，王玲玲不是陪伴家人，而是換上高跟鞋、畫精緻妝容、佩戴珠寶，與其他男人約會。王玲玲的女兒出庭作證時，就曾說案發那天「媽媽打扮得特別美（fancy），她與家人出去玩時，從來不會這樣」。

Jose Ruvalcaba還指出，案發當天，王玲玲的出軌對象李翟明開車上門接送，還是在井亦新及兩個女兒在場的情況下。這樣的行徑，讓井亦新異常憤怒。

其他證明井亦新是在憤怒情況下殺人的證據，還有他在開槍前，曾駕車圍著餐館附近街區繞圈；以及在逃到墨西哥 後，又步行回到美國才遇到美方警員被逮捕。這些無緣由的行為，證明其憤怒後失去理智的狀況，可見一斑。

井亦新在作案後，還曾發視頻給妻子王玲玲、兩個女兒及他的母親。在給妻子的視頻中，井亦新稱，「如果你還活著，請照顧好兩個女兒；如果有來生，我還願意與你做夫妻，我們要好好生活」。而給女兒的視頻中，他表示「如果媽媽還在，請照顧好她；都是爸爸的錯，我要回中國，如果你們想來，就回中國。爸爸沒有拋棄你們」。辯方律師認為，井亦新假設王玲玲還活著的說法，說明他在異常憤怒中，已失去理性判斷能力，而且井亦新在視頻中無論是言語還是神態，都透露想自殺，亦說明其無法正常思考。

被告律師向陪審團發出「是什麼導致一個男人心碎（what causes a broken man）」的提問，並暗示「老實人」井亦新一片真心換無情，在此情境下，他會憤怒到失去理智殺人，是可以證明的。

檢方：冷血、精密計畫的謀殺

●助理檢察官Melanie Buccat與Stephanie Chavez，則稱井亦新殺人，不是憤怒下的失去理智，而是不允許妻女開始新生活的自私。

Melanie Buccat表示，王玲玲在36歲的年紀，她完全有權利追求更好的新生活；這會讓井亦新難受，但後者必須尊重與接受。種種跡象表明，兩人的婚姻早就破裂，他們仍然住在一起，只是新冠疫情 及他們家庭特殊條件造成的無奈。

王玲玲工作努力，在經濟上獨立，案發前剛剛購買新車與新手機。她會精緻打扮外出，都是常說的「已經走出一段感情，準備開始新感情」的狀態。而且王玲玲與井亦新，曾經就離婚進行過嚴肅討論；他們甚至在一次家庭會議上，向兩個未成年女兒詢問父母分開後，更願意跟爸爸還是媽媽。而且在案發前一段時間，王玲玲已經搬到家裡的沙發上睡覺，不是與井亦新同房。

以上種種，說明井亦新與王玲玲的婚姻破裂，已有較長時間，且雙方的多次討論，足夠讓井亦新「冷靜（cool off）」,他不是憤怒失控殺人。

檢方還指出，案發約一個月前，井亦新曾給王玲玲發送短信，稱「你是個可恥的人，你的出軌必定會遭報應（retribution）」，這個「警告」短信，說明井亦新對殺人早有預謀，而非臨時起意。

案件發生當天的許多細節，亦可佐證這一點。檢方認為，井亦新開車圍著餐館繞圈，不是無緣由，而是扮演狩獵者角色。在餐館有停車場且有大量空位的情況下，他仍選擇街邊停車，說明已為逃跑做好打算。井亦新先朝李翟明開槍，是為讓妻子目睹「報應」的可怕；他射擊的部位，「臉部、頭部及隱私部位」，都說明井亦新從未想過讓對方活命，且帶有「懲戒」心理。

井亦新打完一個彈夾子彈後，換彈再開槍；再打完，再換彈；且事後在現場停留一段時間才離開。檢方認為，這是冷血的被告在欣賞他的「作品」，並確認兩名受害者死亡。而井亦新擁有六把槍，偏偏選擇經過黑市配件改裝的手槍Glock，首先是為能順利發射更多子彈，其次是沒有註冊在案，警方難以追蹤。而這支行凶手槍，截至目前仍未找到。