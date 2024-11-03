我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品

大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優

號稱不再需要冰鏟 好市多7層冷凍櫃店內買比網上少50元

編譯陳盈霖／即時報導
好市多七層直立式冷凍櫃。（取自好市多官網）
好市多七層直立式冷凍櫃。（取自好市多官網）

Yahoolife報導，隨著年底佳節臨近，對年底佳節將至，即將準備大量食品，或總喜歡大量囤積冷凍食品以備不時之需者，好市多Costco）七層冷凍櫃回歸市場可能是個好消息。

不同於傳統臥式冷凍櫃，這款直立式冷凍櫃更加節省空間，且有七層寬敞，配有內置把手的壓克力材質抽屜，可依不同需求分層擺放。整台冷凍櫃還有可調節水平底部，易於放置家中任何地方。想像一下「不再需要用冰鎬和鏟子在冷凍櫃翻箱倒櫃挖東西」，那簡直是天堂。

好市多導覽（Costco Guide）Instagram帳號的Angela近期發文標題寫道「你在好市多發現過這款七層冷凍櫃嗎？」文中稱「當我分享它時，它已被病毒式傳播，這是有充分理由的。抽屜式擺放空間讓物品井然有序，雖然不是無霜，但我們還未遇到任何問題。」

不少網友回應表示「這些抽屜一定有用，我很心動」，另一位說「我們買了一個，目前為止相當不錯。」

這款漢密爾頓海灘冷凍櫃（Hamilton Beach freezers，）在好市多零售店內售價350元，從好市多網站購買價格為399.99元。若非會員，仍可在亞馬遜（Amazon）上購買類似商品。

好市多七層直立式冷凍櫃。（取自Costco Guide網頁）
好市多七層直立式冷凍櫃。（取自Costco Guide網頁）

好市多 Costco 亞馬遜

上一則

投票後可以自拍 或拍選票嗎？

延伸閱讀

好市多員工薪資福利好 新移民還有機會辦綠卡

好市多員工薪資福利好 新移民還有機會辦綠卡
布碌崙南區搶劫、入室盜竊激增 4分局警籲防範

布碌崙南區搶劫、入室盜竊激增 4分局警籲防範
投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵
好市多買筆電 享技術支援、2年保固還可退貨

好市多買筆電 享技術支援、2年保固還可退貨
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
好市多會員資格優惠 只要20美元還可申請副卡

好市多會員資格優惠 只要20美元還可申請副卡

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光