號稱不再需要冰鏟 好市多7層冷凍櫃店內買比網上少50元

好市多七層直立式冷凍櫃。（取自好市多官網）

Yahoolife報導，隨著年底佳節臨近，對年底佳節將至，即將準備大量食品，或總喜歡大量囤積冷凍食品以備不時之需者，好市多 （Costco ）七層冷凍櫃回歸市場可能是個好消息。

不同於傳統臥式冷凍櫃，這款直立式冷凍櫃更加節省空間，且有七層寬敞，配有內置把手的壓克力材質抽屜，可依不同需求分層擺放。整台冷凍櫃還有可調節水平底部，易於放置家中任何地方。想像一下「不再需要用冰鎬和鏟子在冷凍櫃翻箱倒櫃挖東西」，那簡直是天堂。

好市多導覽（Costco Guide）Instagram帳號的Angela近期發文標題寫道「你在好市多發現過這款七層冷凍櫃嗎？」文中稱「當我分享它時，它已被病毒式傳播，這是有充分理由的。抽屜式擺放空間讓物品井然有序，雖然不是無霜，但我們還未遇到任何問題。」

不少網友回應表示「這些抽屜一定有用，我很心動」，另一位說「我們買了一個，目前為止相當不錯。」