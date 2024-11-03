投票後可以自拍 或拍選票嗎？

加州允許選民在沒違反其他法律下，與自己選票自拍。（美聯社）

沙加緬度蜂報報導，2024年總統大選投票正如火如荼進行，符合資格的加州 選民可在選舉日（11月5日周二）前親自至投票站（晚間8時前）或進行通訊投票 。不少選民可能會想與選票自拍，或拍攝選票留念。根據加州法律，選民是可替「自己的選票」拍照，然有相關規範。

加州選舉法（California Elections Code）第14291條，選民可在不違反其他法律前提下，可自願披露選票。加州州務卿辦公室（California Secretary of State）選舉顧問安德森（Robbie Anderson）2024年1月11日發給各縣選舉官員備忘錄提到，選民可拍攝自己的選票照片，並在社交媒體上分享，然備忘錄也有「在投票場所內使用相機」的相關規範。

安得森表示，選舉官員應確保此類活動不干擾投票過程，不恐嚇選民或選舉工作人員，且不會損害其他選民隱私。具體限制包括禁止未經授權的分享和使用與個人投票相關資訊。禁止替投不投某位候選人或提案索取或接受報酬。禁止干擾選舉進行及選務人員職責。禁止威脅或恐嚇選民。禁止妨害其他選民隱私。根據加州法，投票過程必須保持「隱私」，不得受到任何形式恐嚇或威脅。

根據數位選舉百科全書Ballotpedia稱，截至2024年9月，全美共有25個州允許自拍選票，除加州外，還有俄勒岡（Oregon）、愛達荷（Idaho）、夏威夷和華盛頓（Washington）等州。

阿拉斯加、內華達州在內的16個州，禁止拍攝選票照片。亞利桑納（Arizona）、西維吉尼亞（West Virginia）、田納西（Tennessee）和德州 （Texas）四個州只允許選民拍攝通訊選票照片。根據福和星報（Fort Worth Star-Telegran）報導，德州選舉法（Texas Election Code）禁止「投票地點100呎範圍內使用無線通訊和錄音設備。」