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11月2日起 民眾可前往洛杉磯州立大學投票

洛杉磯訊
洛杉磯州立大學投票中心位於學生會大樓三樓的洛杉磯會議室。（洛杉磯州立大學）
洛杉磯州立大學投票中心位於學生會大樓三樓的洛杉磯會議室。（洛杉磯州立大學）

洛杉磯州立大學（Cal State LA，洛州大）被選定為洛杉磯縣投票中心，於11月2日（周六）至選舉日11月5日（周二）開放，為選民提供便利。

洛州大投票中心位於學生會大樓三樓的洛杉磯會議室（ University-Student Union，Los Angeles Rooms），開放時間為周六至周一上午10點到下午7點，周二上午7點到晚上8點。

洛杉磯縣選務局還在校園內永久設置了一個官方投票箱，以鼓勵更多大學生參與投票。投票箱位於四號停車場旁，面對職業中心（ Career Center）。所有洛杉磯縣登記選民都可將郵寄選票投入此處，無需郵票。投票箱設計符合加州州務卿要求的安全標準。

投票日當天，所有前來投票的訪客，包括身障人士，均可免費使用C號停車樓的上層停車位和四號停車場。此外，身障人士也可以將車停放在學生會大樓前的路邊停車區。如停車位已滿，可參閱訪客停車網頁：https://www.calstatela.edu/parking/visitor-parking。

更多有關在洛杉磯縣現場投票的信息，可透過州務卿和選務局網站查詢。

投票 洛杉磯 加州

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