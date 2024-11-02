洛杉磯縣政委員巴格宣誓就職第三任期

洛杉磯縣政委員凱瑟琳·巴格(Kathryn Barger)2日在巴沙迪那市宣誓就職第三個任期。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣第五選區縣政委員凱瑟琳·巴格(Kathryn Barger)2日在巴沙迪那宣誓就職其第三個任期，她表示，很自豪開始在洛縣 委員第三個也是最後一個任期，針對華裔社區關注的遊民 庇護所問題，她認為應該多一些教育宣導和透明化。

巴格在洛縣前檢察長雷西（Jackie Lacey）見證下宣誓就職，巴格對連任非常高興。她表示，出生在洛縣第五區，也深深熱愛這個社區。她很感謝第五選區200萬居民對她的信任，讓她能繼續為社區服務。她整個職業生涯都在為洛縣政府工作。過去八年裡，作為洛縣縣政委員，她看到合作關係在解決政府最緊迫問題方面展現的力量。因此在未來四年裡，她致力於鞏固社區團結的力量，一起服務社區，共同確保洛縣未來能成為一個更有活力的生活、工作和娛樂的場所。

對於華人 社區深受關注和爭議的遊民庇護所，巴格表示，遊民在任何社區無論是華人社區還是其他族裔的社區，都是社區的一份子，洛縣政府通過短期庇護所和長期住房等多種方式解決遊民問題，同時希望未來加強對民眾宣導教育，讓其了解遊民也可成為好鄰居。

就職儀式典禮吸引數百名各界人士參與，華人城市亞凱迪亞（Arcadia）隸屬於巴格所在的第五選區，亞市市議員鄭博仁、王愛琳和April Verlato都出席了宣誓儀式。鄭博仁表示，巴格關心社區大小事情，但是不會給人壓迫感，很高興她能獲得連任。王愛琳表示，巴格連任對洛縣是一件幸事，她很注重公共安全和遊民安置問題，在她任上多次來亞市開會，討論如何處理遊民問題。亞市縣屬地未來可能會建一個遊民項目，引起很大爭議。亞市市府和巴格多次討論和溝通，大家認為開發商應該把過程透明化，讓市府和民眾了解使用細節，同時普及相關政策和常識。