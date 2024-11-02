洛杉磯縣政委員巴格宣誓就職第三任期
洛杉磯縣第五選區縣政委員凱瑟琳·巴格(Kathryn Barger)2日在巴沙迪那宣誓就職其第三個任期，她表示，很自豪開始在洛縣委員第三個也是最後一個任期，針對華裔社區關注的遊民庇護所問題，她認為應該多一些教育宣導和透明化。
巴格在洛縣前檢察長雷西（Jackie Lacey）見證下宣誓就職，巴格對連任非常高興。她表示，出生在洛縣第五區，也深深熱愛這個社區。她很感謝第五選區200萬居民對她的信任，讓她能繼續為社區服務。她整個職業生涯都在為洛縣政府工作。過去八年裡，作為洛縣縣政委員，她看到合作關係在解決政府最緊迫問題方面展現的力量。因此在未來四年裡，她致力於鞏固社區團結的力量，一起服務社區，共同確保洛縣未來能成為一個更有活力的生活、工作和娛樂的場所。
對於華人社區深受關注和爭議的遊民庇護所，巴格表示，遊民在任何社區無論是華人社區還是其他族裔的社區，都是社區的一份子，洛縣政府通過短期庇護所和長期住房等多種方式解決遊民問題，同時希望未來加強對民眾宣導教育，讓其了解遊民也可成為好鄰居。
就職儀式典禮吸引數百名各界人士參與，華人城市亞凱迪亞（Arcadia）隸屬於巴格所在的第五選區，亞市市議員鄭博仁、王愛琳和April Verlato都出席了宣誓儀式。鄭博仁表示，巴格關心社區大小事情，但是不會給人壓迫感，很高興她能獲得連任。王愛琳表示，巴格連任對洛縣是一件幸事，她很注重公共安全和遊民安置問題，在她任上多次來亞市開會，討論如何處理遊民問題。亞市縣屬地未來可能會建一個遊民項目，引起很大爭議。亞市市府和巴格多次討論和溝通，大家認為開發商應該把過程透明化，讓市府和民眾了解使用細節，同時普及相關政策和常識。
作為洛縣五名縣政委員中唯一的共和黨人，巴格在任期內致力於解決洛縣居民的多樣化需求。在前兩個任期中，巴格專注於公共安全、無家可歸遊民問題及改善洛縣居民的整體生活品質。她的無黨派領導方式體現她對合作的堅定承諾及透明和包容性的治理風格。
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