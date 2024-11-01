南加廣府人聯誼會十週年慶 推動美中民間交流

部分與會嘉賓合影留念（記者劉子為/攝影）

10月26日，美國南加州 廣府人聯誼會在蒙市隆重舉辦十週年慶典，吸引眾多嘉賓及僑界人士出席，共同慶祝廣府人在海外的成就，並維繫彼此深厚的情誼。現場多場精彩的歌舞表演，展示中華文化的無限魅力，讓來賓目不暇接。

南加 州廣府人聯誼會會長梅寧致詞感謝各界的支持，表示聯誼會自2014年成立以來，經歷了十年風雨，離不開創會會長陳燦培及多位元老的努力和奉獻。他強調，聯誼會不僅促進了中美文化交流，更為華人社區的發展注入了新的活力。

中國駐洛杉磯總領事館僑務領事王琦表示，廣東省作為中國改革開放的前沿地區，擁有強大的經濟基礎和創新能力，同時也是推動中美民間交流的重要力量。她感謝廣府人聯誼會十年來積極促進兩地友好合作，並搭建了有效的溝通平台。王琦強調，中美關係的穩定發展離不開包括僑胞在內的各界人士的支持，並期望聯誼會能在未來繼續發揮橋梁作用。

前州眾議員 伍國慶（Mike Eng）代表聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席活動，並為南加州廣府人聯誼會核心人員頒發認證證書。他幽默地提到自己和趙美心的祖籍皆為廣州，表示非常高興能與在場好友一同慶祝聯誼會的十週年。他感謝華人社區在促進中美合作中的貢獻，並祝願聯誼會未來發展更加蓬勃。

鑽石吧市長劉栩林用粵語致詞，並代表加州眾議員方樹強（Mike Fong）頒發認證證書。他分享了自己的台山背景，強調與廣府人之間的情感聯繫，並對聯誼會的成就致以祝賀。他表示，廣府人在美國的團結精神令人感動，希望聯誼會未來能繼續促進中美文化交流。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）特別發來影片祝福，祝願南加州廣府人聯誼會未來更上一層樓。亞凱迪亞市議員王愛琳、蒙特利公園市市議員饒影凡等多位民選官員和僑界領袖亦到場致詞送上祝福。