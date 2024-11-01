36號提案戰火延燒 反對派集會要求維持現狀

加州第36號提案選前激辯，反對派集會要求維持現狀。（取材至abc7電視台）

2024年大選投票前夕，備受爭議的加州 第36號提案引爆了兩派激烈交鋒。反對者於10月31日聚集在洛杉磯 市中心，嚴詞抨擊該提案是一場欺騙，不僅會使司法改革倒退，還可能摧毀原本協助更生人重返社會的各項機制。但支持該提案的團體則表示，36號提案的通過將帶來積極影響。

若第36號提案獲通過，將允許對持有特定毒品 以及價值低於950美元的盜竊行為提出重罪指控，前提是被告已有兩次毒品或盜竊犯罪記錄。這意味著，某些毒品和盜竊罪犯可能面臨更嚴厲的懲罰，如更長的監禁，甚至在某些情況下，持有非法毒品者將被要求接受強制治療，或可能被判處最高三年徒刑。

反對第36號提案的團體強調，該提案將使得加州在刑事改革方面倒退。他們指出，這項提案實際上是對十年前通過的第47號提案的背離。第47號提案將部分盜竊和毒品犯罪重新定義為輕罪，而非重罪， 旨在減少監禁人口並投入資源於犯罪預防。

犯罪倖存者安全與正義組織成員愛德華茲（LaNaisha Edwards）認為，第36號提案的通過將剝奪數十億美元的資金，這些資金本應用於犯罪預防和受害者援助服務，包括藥物和心理健康治療、受害者創傷康復中心以及為有需要的人提供重返社會的服務。

洛杉磯市議員賀南德斯（Eunises Hernandez）則敦促選民對第36號提案投下反對票，她認為該提案可能導致加州進一步走向大規模監禁。若真的關注打擊犯罪，應該透過預防與支持措施進行投資，而不是回到以懲罰為主的舊模式。她認為，這項提案由企業推動，企圖扭轉第47號提案的成果。

洛杉磯市長前候選人卡魯索（Rick Caruso）則加入了支持36號提案行列，並透過廣告呼籲選民投下贊成票。他在接受採訪時表示，加州必須對毒品犯罪和零售盜竊負起責任，否則同類犯罪行為將持續發生。他進一步表示，民眾普遍感受到兩點不安，一是看到犯罪增多，二是社區不安全。他認為第36號提案為改變這一現況提供了機會，並指出良好政府的基礎在於試驗與修正，當政策無效時應及時調整。第36號提案正是通過追究重複犯罪者的責任來實現這一目標。